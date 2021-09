Agüero explica cómo negoció con el Barça: "Sabía que no estaban bien económicamente"

Sergio Agüero tiene claro que fichar por el FC Barcelona es la mejor decisión que ha podido tomar. El argentino ha desmentido que tras la marcha de Leo Messi barajara su marcha del conjunto catalán y ha confirmado que cobra menos como azulgrana que durante su etapa en el Manchester City. Según el veterano, su único objetivo es marcar los máximos goles posibles y pelear para que el Barça dé la sorpresa en competiciones como la Champions League.

El exjugador del Atlético de Madrid ha subrayado que "sin duda volvería a fichar por el Barça". Agüero ha explicado que "por el nombre del club hay muchos jugadores que están dispuestos a renunciar a dinero" por ir al Barça, y uno de esos casos puede ser el suyo. "Si el club mejora económicamente y va bien, imagino que recompensará a los más jóvenes y no a mí, que ya tengo una edad", ha afirmado durante una extensa entrevista en RAC1.

Agüero, además, ha desvelado cómo comenzaron los contactos con la entidad azulgrana. Según el atacante, cuando "llegó la charla con el Barça", él ya "sabía que económicamente no estaba bien". Pese a ello, le dijo a su agente que quería cerrar el trato cuanto antes: "Le dije que me daba lo mismo el dinero, quería ir al Barça. No iba a cobrar lo del City, pero quería venir". Una decisión de la que no se arrepiente tras estas primeras semanas de competición en las que aún no ha podido debutar.

Respecto a la salida de Leo Messi, ha confirmado que le pilló de improviso porque el propio Messi le había trasladado que su continuidad estaba cerca. Agüero "hablaba mucho" con su compatriota, aunque "no le preguntaba" porque "no quería molestar". "Sí me dijo en la Copa América que parecía que se estaba arreglando lo suyo, pero no hablamos más de eso". Un escenario que cambió radicalmente cuando LaLiga comunicó al Barça que no había opción de 'fichar' al argentino con los límites salariales sobrepasados. "Me quedé en shock", ha desvelado Agüero.

Tras la marcha del '10', sus planes deportivos no cambiaron. Es más, Agüero ha asegurado que algunos medios "inventaron lo de una cláusula" que tenía en caso de no seguir Leo Messi. "Lo que pasó fue que me lesioné el gemelo cuando iba a ser la presentación", ha reconocido en RAC1. "Cuando yo fimré, Leo no había firmado", ha recordado para zanjar que su fichaje no estaba relacionado con la continuidad de Leo.

Agüero, que sigue recuperándose de su lesión, espera poder regresar a los terrenos de juego cuanto antes. El argentino ha reconocido que está acortando plazos y que podría adelantar alguna semana su vuelta al césped. Su lesión, confirmada desde el 8 de agosto, es algo "traicionera" y no arriesgarán.

