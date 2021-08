El primer mensaje del 'Kun' Agüero a Messi tras su salida del Barcelona

Este sábado, Messi se ha despedido de algunos de sus compañeros del Barcelona en su casa. Entre ellos se encontraba también el mediático Ibai Llanos, quien llegó en el mismo coche que el 'Kun' Agüero. El ex del Manchester City todavía no se había pronunciado sobre el adiós de Leo al Barça... hasta ahora.

Agüero es una de las caras nuevas del Barcelona 2021/2022 que dirige Koeman, aunque todavía no se le haya podido inscribir en LaLiga, tal y como ha reconocido Laporta: "Según nuestros cálculos sí podremos inscribirlos. No es lo mismo el salario merecido de Leo Messi, que en cuanto a magnitudes no es lo mismo que el salario de los cuatro jugadores que hemos incorporado. Esperamos que no haya problemas".

Además, el 'Kun' ha sido protagonista también de los rumores en estos últimos días, ya que se comenzó a deslizar que el argentino quería salir del Barcelona después de que su amigo y compatriota no vaya a seguir en el Camp Nou. Incluso se habló de un posible regreso al Atlético de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

Rumores aparte, el mensaje de Agüero a Messi ha tardado en llegar, pero al fin lo ha hecho. "Todo lo mejor en lo que venga, amigo. Y siempre con esa sonrisa. Te quiero pa", escribió el ex del City en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía que bien puede haberse tomado en la cena de despedida en la casa de Leo de este sábado.

La versión de Leo

Laporta echó balones fuera cuando le preguntaron por la imposibilidad de que Messi firmase un nuevo contrato con el Barça. Culpó a Bartomeu, a LaLiga... incluso llegó a señalar a los propios jugadores culés por no bajarse todos el sueldo. Pero el que ha quedado señalado por parte de la afición ha sido él mismo.

"Leo se quería quedar en el Barça, nosotros queríamos que se quedara. El hecho de que se quisiera quedar, que fue el primer paso que dimos para saber si podíamos encaminar la situación. Su voluntad de quedarse. Quiero agradecer a las personas que han negociado, tanto por parte del club como del jugador, que han estado en una negociación con los altibajos de toda negociación, y que se tenía que hacer compatible con los intereses de ambas partes y con el tema del Fair Play. Además, en un plazo de tiempo determinado", afirmó Laporta.

Ahora queda saber cuál es la versión del '10'. Si continúa con el guion marcado por el actual presidente azulgrana o si apunta en otras direcciones. Este domingo se sabrá la verdad de Leo, después todo apunta a que acabará anunciándose su llegada al PSG, en el que se reencontrará con su buen amigo Neymar.

[Más información - El Barça sigue mirando al mercado tras la salida de Messi: atentos al futuro de Renato Sanches]

Sigue los temas que te interesan