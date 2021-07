Sergio Canales: "En el Betis hay mucha ilusión por las tres competiciones"

Los equipos de La Liga comienzan la preparación para la próxima temporada y en el Betis, Sergio Canales ha hablado con los medios del club desde la concentración de Bad Ragaz (Suiza). El cántabro ha señalado que hay mucha "ilusión" por parte del grupo de cara a la 2021/2022.

"Creo que la ilusión del grupo es muy grande por las tres competiciones. Es hora de que demos un paso adelante y afrontemos los retos. Seguimos confiando en los jugadores que tenemos. Los refuerzos que han venido nos están ilusionando en los primeros días", ha asegurado Canales.

El futbolista cántabro también se ha referido a su ausencia en la lista de convocados de Luis Enrique para disputar con España la Eurocopa. "Era un objetivo que tenía. Creo que el final de temporada no fue por mi parte al nivel del resto de la temporada. Son cosas que tengo que seguir mejorando", ha confesado el jugador.

Claudio Bravo

También el portero ha hablado, en su caso para el medio La Tercera de Chile. Claudio Bravo fue preguntado por su retirada: "El adiós lo tengo en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero yo seré el primero que se dé cuenta de cuándo tengo que dejar mi actividad, cuándo no voy a estar en la selección, o cuando llega el día en que toque la puerta en algún club y diga que hasta aquí llegó mi camino".

"Y me pasa hoy en día, en la importancia de sentirme bien, sentirme útil, que sigo siendo un jugador que aporta. Cuando no sienta esas cosas, seré el primero que dé un paso al costado. Eso lo tengo más que claro. Puede ser en un año, dos, tres o no sé cuándo. Eso lo van a determinar mi cuerpo, mi cabeza y mi entorno", ha continuado explicando.

Claudio Bravo detiene un balón frente a Casemiro REUTERS

Tampoco ha decidido si en el momento de colgar los guantes vestirá la camiseta del Betis o la de un equipo de su país: "No lo sé. Depende del tiempo, de los deseos. Hoy estoy muy bien y ya veremos qué es lo que depara el futuro: si es acá en Chile, si es fuera. Ya veremos dónde toca estar. Yo solo quiero estar bien, estar contento, ser un aporte".

Siguiendo con el tema, ha apuntado que no sabe si será tras el Mundial de Catar: "Depende. Es un poco como esta Copa América. Mauricio (Isla) me puso en aprietos y le dije que si ganábamos la Copa sentiría esa plenitud que tuve un tiempo atrás ganando las dos Copas América y era un buen momento para decir 'mira, ya está, lo dejamos aquí'. Pero creo que a todos nos quedó la sensación de que tenemos que seguir ayudando, volver a meter a Chile en un Mundial. Si es la ocasión o no, lo determinará el tiempo".

