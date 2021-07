El Atlético de Madrid anuncia el fichaje de Rodrigo de Paul

El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Rodrigo de Paul, quien firma por la entidad rojiblanca por las próximas cinco temporadas. El futbolista llega al Wanda Metropolitano después de conquistar la Copa América con la selección de Argentina, final en la que la Albiceleste se impuso a Brasil con gol de Ángel di María.

Atlético y Udinese han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador, quien ya ha realizado sus primeras declaraciones como futbolista colchonero: "Estoy muy feliz, voy al campeón de La Liga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística. Además, en el momento en el que llegó, después de ganar la Copa América. Eso me da más fuerza para cumplir con todas las expectativas. Soy un apasionado del fútbol, y además por mi paso por el fútbol español, conozco muy bien al Atlético, sin contar con todos los amigos y compañeros que tengo que juegan en España".

"Correa es un gran apoyo para mí. Me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club. Y sobre todo me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande. Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar los atléticos fueron innumerables. Sé que es una afición que siempre está ahí, apoyando. Que ya me hayan demostrado tanto me hace sentirme ya parte de la familia rojiblanca y estoy seguro de que me hará más fácil la adaptación", ha continuado De Paul.

El argentino ha destacado que está muy feliz de poder integrarse al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone: "Estoy muy contento de poder trabajar a las órdenes de Simeone. Primero por la clase de entrenador que es, uno de los mejores. Yo amo el fútbol y lo vivo día a día, y que te dirija un entrenador del calibre de Simeone es un privilegio. Además, te da orgullo de compatriota, me gusta estar a sus órdenes porque nací viéndolo jugar con la camiseta de la selección argentina".

Comunicado íntegro

"El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Udinese para el traspaso de Rodrigo de Paul. El futbolista, nacido en Sarandí (Argentina, 24 de mayo de 1994), firma por las próximas cinco temporadas.

Llega a nuestro club un poderoso centrocampista, con una gran facilidad para incorporarse al ataque y tanto hacer goles como provocarlos para sus compañeros. Criado en las categorías inferiores de Racing, fue con 'La Academia', con quien hizo su debut como profesional. En las categorías inferiores del conjunto blanquiazul desempeñaba la función de enganche con el 10 a la espalda. Su talento le hizo debutar como profesional en 2013 con Racing. Con tan sólo 19 años, el joven De Paul aprovechó su oportunidad, disputando los 19 partidos del Torneo Final con Racing, jugando escorado en ambas bandas. Gracias a su buen hacer, la siguiente temporada volvió a ser un puntal del conjunto argentino consiguiendo dar el salto a Europa en el verano de 2014. El Valencia fue su destino, donde estuvo dos temporadas llegando incluso a debutar en Champions League.

Tras esta etapa en Valencia, De Paul regresó a Argentina para jugar de nuevo en Racing en 2016. Tan sólo estaría media campaña, ya que el Udinese italiano se hizo con el jugador. En Udine, De Paul ha crecido hasta convertirse en una de las sensaciones del campeonato italiano. En el equipo blanquinegro ha disputado 184 partidos marcando 34 goles y dando 36 asistencias. La última temporada ha sido considerado uno de los mejores centrocampistas de la liga italiana y sus números lo avalan. Éstos demuestran que ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del Calcio: es el más regateador del torneo con 182 regates (de los cuales 122 fueron con éxito) y el futbolista que más duelos en uno contra uno que ha ganado (289). Su juego vertical le hace ser, además, el segundo futbolista que más faltas recibió en el campeonato (126).

En 2018 la selección argentina llamó a su puerta para debutar en un amistoso frente a Irak. Desde ese momento, suma ya un total de 28 apariciones con la Albiceleste, siendo un hombre importante en las convocatorias de Scaloni, que fue el entrenador que le hizo debutar. Después de disputar la Copa América de 2019, este verano la ha vuelto a jugar consiguiendo el título con la albiceleste. El flamante campeón del torneo llega como uno de los pilares de Argentina. Ha disputado seis partidos del campeonato, siendo titular en los cuartos (donde marcó ante Ecuador), la semifinal y el partido decisivo ante Brasil. Se une así a la lista de argentinos ilustres que defendieron nuestra camiseta y comparte circunstancia con una de nuestras grandes leyendas: Griffa, quien también aterrizó en nuestro club después de alzar la Copa América.

Por tanto, llega al Atlético de Madrid un jugador de mucho talento, que puede ocupar varios lugares en el centro del campo debido a su polivalencia. Tanto por dentro como por banda se muestra como un peligro para las defensas rivales, no sólo por su capacidad goleadora, sino también por su facilidad para dar asistencias. Además, es un jugador que no se rinde, con una gran capacidad de trabajo y que pone todas sus cualidades al servicio del colectivo. Así pues, damos la bienvenida a un jugador que se incorpora con la mayor ilusión a nuestro proyecto.

¡Bienvenido, Rodrigo de Paul!".

