Trueque Llorente - Fabián Ruiz: "Si Marcos se va al Nápoles me parece bien"

Los rumores que vinculan a Marcos Llorente con el Nápoles no son nuevos. Ya cuando formaba parte del Real Madrid se especuló con esta opción. Pero el mediocentro tan solo abandonó la casa blanca para no moverse no solo de España sino de su capital, firmando por el Atlético.

Ahora otra vez se ha vuelto a especular con este movimiento y el tío del futbolista, Toñín Llorente, ha sido preguntado por ello en Radio Marte. "Para mí no habría ningún problema, me gusta mucho Italia. De hecho, estaré en Nápoles el 14 de julio, me gusta mucho la ciudad. Y si Marcos decide irse al Nápoles me parece bien", ha apuntado en unas declaraciones que recoge Corriere dello Sport.

No es que solo se hable de la llegada de Marcos Llorente a Nápoles, sino que este estaría incluido en una operación por la cual Fabián Ruiz acabaría en el Wanda Metropolitano. Pero parece que el futbolista rojiblanco no está por la labor de abandonar el Atleti.

Marcos Llorente en el partido Valladolid -Atleti La Liga

Si Llorente quiere continuar en el Atlético de Madrid, el club colchonero tampoco pretende desprenderse de un futbolista que fue de lo mejor la pasada temporada, en la que se conquistó La Liga, y que encaja a la perfección en el ecosistema creado por el 'Cholo' Simeone.

Los planes del Atlético van el sentido de renovar al internacional español. En el club están encantados con el canterano de su eterno rival, quien formó parte de la Selección durante la participación de España en la Eurocopa. Su protagonismo fue irregular, pero siempre que estuvo en el campo se hizo notar.

La selección española no pudo alcanzar la final y se quedó en las puertas del gran partido por el título tras caer frente a Italia en la lotería de los penaltis. Si la suerte estuvo de cara en el duelo de cuartos contra Suiza, frente a la Azzurra esta dio la espalda a los de Luis Enrique.

¿Y Fabián?

Fabián Ruiz también formó parte de la expedición española en la Euro 2020, aunque, en su caso, sin apenas protagonismo. En lo que siempre destaca su nombre es en lo que se refiere al mercado de fichajes. En los últimos años se le ha relacionado con los tres grandes (Atlético, Real Madrid y Barcelona) y parece que en el Atleti gusta mucho, pero saben que sin trueque, el Nápoles no lo pondrá nada fácil.

