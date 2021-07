Southgate: "Estamos en una final y estamos aquí para ganarla"

La selección de Inglaterra ha logrado el objetivo y ha llegado a 'su final' después de vencer a Dinamarca en una polémica semifinal. El rival de los Three Lions es la Italia de Mancini, un hueso duro que no partía entre las favoritas para hacerse con el título de campeón, pero que ha demostrado en este mes de competición que pocos son tan sólidos en defensa y tienen tantas ideas en ataque.

En la previa de la final entre Italia e Inglaterra, Gareth Southgate ha comparecido ante los medios de comunicación. En rueda de prensa, el seleccionador inglés ha asegurado que si están en la final es "para ganarla". Toda una declaración de intenciones del técnico que está ante el partido de su vida.

Además, Southgate también ha hablado sobre la carta que ha recibido el combinado inglés de la Reina Isabel II: "Ha sido fantástico recibir una carta de la reina y del primer ministro, dirigidas a todo el equipo. También tuvimos una gran despedida cuando nos fuimos de St George's Park".

Final de la Eurocopa

"Estamos en una final y estamos aquí para ganarla. Me alegro de cómo hemos representado a la gente y de legado que ha habido, pero ahora lo importante es traer el título a casa mañana".

Gareth Southgate, entrenador de la selección de Inglaterra Reuters

Carta de la Reina Isabel II

Preparación de la final

"Nos vamos a preparar como para un partido normal. Los jugadores están listos y saben lo que es jugar estos partidos. Tienen ganas".

Análisis del rival

"Cuando entrenas a un equipo, lo ves todo y es entonces cuando decides cuál es la información más importante para los jugadores, para no sobrecargarlos. Los italianos son jugadores fantásticos, tienen un plan táctico muy bueno, un entrenador con experiencia y están en racha. Nosotros tenemos nuestras fortalezas. Tenemos que intentar jugar nuestro fútbol, como hemos hecho hasta ahora, y mañana igual".

Pitos al himno

"Cuando jugamos fuera de casa y nos pitan el himno nos motivamos aún más, así que no creo que ayude. Deberíamos respetarlo".

It's Coming Home

"No escuché el 'It's Coming Home' durante quince años porque era muy doloroso para mí. Pero no creo que sea algo arrogante, la letra se ríe de nosotros mismos".

