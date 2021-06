9 de 9

Joaquín Sánchez sigue dejando momentos divertidos con su faceta televisiva o, casi mejor dicho, de youtuber. En el programa 'Uno más uno son tres', que se emite en la plataforma y presenta él junto a Fernando Romay, Joaquín habló sobre un grupo de WhatsApp que tiene con famosos.

"Espero que no salga nada de esa conversación. No puedo decir nada. Reglas no hay ninguna, pero todas las mañanas nos ponemos al día de todo. A alguno lo hemos echado del grupo porque no tenía nada que contar", contó sin revelar el nombre otros integrantes.

Contó una anécdota ocurrida durante un fin de año. Un miembro del grupo organizó una fiesta y todo el grupo tuvo que "salir pitando" de sus casas porque había una regla: "El que fallara, fuera del grupo".