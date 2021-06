Ucrania también hace historia con Shevchenko y gana a Suecia en el último minuto de la prórroga

Ucrania es la última selección clasificada para los cuartos de final de la Eurocopa 2020. Inglaterra ya conoce a su rival después de hacer lo propio y conseguir el billete con su victoria frente a Alemania unas horas antes. Luego llegó el turno de los ucranianos, que vencieron a Suecia por 1-2 en la prórroga. [Narración y estadísticas: Suecia 1-2 Ucrania]

Con Shevchenko como el gran líder de la selección de Ucrania, esta se ha plantado como una de las grandes sorpresas en los cuartos de final, con permiso de la República Checa y también de una Suiza más por eliminar a Francia que porque no tengan un plantel bien equilibrado.

Para conseguirlo, el conjunto ucraniano sufrió y fue cuando todo parecía que se decidiría en los penaltis, el momento en el que Artem Dovbyk, que había ingresado en el terreno de juego en el minuto 106, el que dio el pase a los suyos para hacer más grande la historia de su país.

De ser la peor tercera clasificado para los octavos de final a desafiar en cuartos a la favorita Inglaterra en Roma, el único partido que los Three Lions jugarán lejos de Wembley. Precisamente, en las islas británicas llegó el triunfo de Ucrania, en un mítico escenario como es el Hampden Park de Glasgow (Escocia).

Intercambio de golpes

Suecia asumió la posibilidad de reencontrarse con la historia y regresar a unos cuartos de final. Todo lo tenía de su lado, un rival aparentemente menor y un grupo de jugadores crecidos por su buena línea en el torneo. De hecho, irrumpió en Hampden Park como con prisa. Arrinconó a su rival pero sin tino en los metros finales.



Sin embargo, las amenazas de Ucrania crecían poco a poco. La primera vez que se estiró obligó a una buena intervención de Robin Olsen que respondió a un buen tiro de Roman Yaremchuk. La siguiente fue gol.



Cerca de la media hora un cambio de orientación del conjunto ucraniano terminó con el balón en los pies de Andriy Yarmolenko que con el exterior envió la pelota al otro lado del área donde estaba Alexander Zinchenko. El centrocampista del Manchester City soltó un zurdazo imposible para Olsen.



Sebastian Larsson buscó devolver al partido a su equipo en un balón parado, un tiro directo que se topó con una buena reacción del portero George Buschan.



Fue al borde del descanso cuando Suecia vio la calma con el empate. No encontraba el premio a su empeño hasta que apareció Emil Forsberg. El jugador del Leipzig recibió la pelota de Alexander Isak y ejecutó un disparo desde la frontal. Iliya Zabarnyi desvió la trayectoria y superó a Buschan para establecer la igualada poco antes del intermedio.



El partido se agitó tras el descanso. No decayó Ucrania que tiró al palo por medio de Serhiy Sydorchuk que intentó aprovechar un buen centro de Yarmolenko, en plena exhibición.



A continuación y con el partido roto Suecia también tiró al poste en un contraataque que inició Isak y que culminó Forsberg de nuevo. El jugador del Leipzig es una revelación. Cuatro de los cinco tantos de Suecia en el torneo son suyos. Buscó más.



El ritmo era frenético y a Olsen y a Buschan se les acumulaba el trabajo. El portero ucraniano, por ejemplo, salió al paso de un disparo envenenado de Kristoffer Olsson con una mano providencial y no llegó después a un zambombazo de Forsberg que repelió el larguero.

Desenlace épico

El cansancio invadió a los dos equipos. Las fuerzas decayeron y el partido se alargó hacia la prórroga donde Suecia se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa a Marcus Danielson que realizó una fuerte entrada a Artem Besedin, que tuvo que ser sustituido lesionado. El partido se trabó, las ocasiones escasearon pero un remate de cabeza a pase de Oleksandr Zinchenko en el tiempo añadido de Artem Dovbyk evitó los penaltis y llevaron a Ucrania a los históricos cuartos de final.

Suecia 1-2 Ucrania

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig (Emil Krafth, 84'), Victor Nilsson Lindeloef, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson (Pierre Bengstsson, 83'); Sebastian Larsson (Viktorn Claesson, 97'), Kristoffer Olsson (Filip Helander, 101'), Albin Ekdal, Emil Forsberg; Dejan Kulusevski (Robin Quaison, 97') y Alexander Isak (Marcus Berg, 97').

Ucrania: George Buschan; Alexander Karavaev, Ililla Zabamyi, Sergey Krivtsov, Mykola Matviyenko; Serhiy Sydorchuk (Roman Bezus, 118'), Taras Stepanenko (Evgen Makarenko, 94'), Oleksandr Zinchenko; Andriy Yarmolenko (Artem Dovbyk, 106'), Mykola Shaparenko (Ruslan Malinovsky, 61') y Roman Yaremchuk (Artem Besedin, 91'; Viktor Tsygankov, 102').

Goles: 0-1, 28' Alexander Zinchenko; 1-1, 43' Emil Forsberg; 1-2, 120' Artem Dovbyk.

Árbitro: Daniele Orsato (ITA). Expulsó con tarjeta roja directa a Marcus Danielson (98'), de Suecia y mostró tarjeta amarilla a sus compañeros Dejan Kulusevski y a Emil Forsberg. Además, amonestó a Andriy Yarmolenko, de Ucrania.

Incidencias: encuentro de los octavos de final de la Eurocopa 2020 disputado en el estadio Hampden Park (Glasgow, Escocia) ante 9.221 espectadores.