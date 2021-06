Jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, ¿un riesgo real?: los equipos de La Liga más afectados

Este martes se anunció la lista de 22 convocados (18+4) para los Juegos de Tokio. El seleccionador Luis de la Fuente ofreció los nombres que integrarán el equipo de España en la cita olímpica y que buscará el oro. El combinado nacional lleva buenos jugadores y es una de las favoritas, aunque existe cierta preocupación, sobre todo de parte de los clubes, en torno a un grupo de ellos.

Son seis: Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. A todos ellos les pilló el anuncio de la lista horas después de lograr el billete a los cuartos de final de la Eurocopa. Mientras la ilusión de hacer algo grande en la competición continental sigue viva, la fecha de los Juegos se va acercando o lo que es lo mismo para ellos, se quedan sin tiempo para descansar.

Se ha desatado la polémica. El Barcelona pretende que la RFEF desconvoque a Pedri, uno de sus tres futbolistas que irán a Tokio con España; los otros dos son Óscar Mingueza y Eric García, que está en condiciones parecidas al jugador canario. Con Pedri lo que ocurre es que lleva una temporada dándose una paliza a partidos: 52 con el Barça, 4 con la Sub21 y 8 con la Selección, a falta de ver hasta dónde se llega en la Euro.

España en los Juegos Olímpicos

Pedri suma 64 partidos esta temporada y en el Barça temen que no vaya a tener descanso entre curso y curso. Si España llegara a la final de la Eurocopa, significaría que Pedri y los otros cinco de la Absoluta se tendrían que incorporar del tirón a la concentración para los Juegos. El 13 de julio, dos días después de la final del torneo de la UEFA, está previsto el viaje de España a Japón. Y de la cita olímpica, si se llega a pelear por las medallas (7 de agosto), al arranque de Liga solo separa una semana.

La Ley del Deporte

Los clubes llevaban semanas 'peleando' para que sus futbolistas no fueran a los Juegos, aunque por otro lado son los propios jugadores los que no han mostrado su renuncia. Todos quieren estar en Tokio, como también querían otros como Ferran Torres, Rodri, Fabián Ruiz o Borja Mayoral. La diferencia es que unos juegan en La Liga y otros fuera de España, donde los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores a sus selecciones en fechas fuera del calendario FIFA. Aquí la Ley del Deporte exige a los equipos que sus futbolistas acudan a la cita olímpica.

De los seis internacionales que harán 'doblete' este verano solo Olmo juega en otro país (Bundesliga) y serán cuatro los equipos de La Liga que se vean 'perjudicados'. El Barça ve como Pedri y Eric García se quedan sin vacaciones al igual que el Athletic con su portero titular (Unai Simón) y el Villarreal con uno de los pilares de su equipo (Pau Torres).

El tema es si de verdad quedan afectados los jugadores por encadenar Eurocopa y Juegos. Es obvio que sin descanso es más fácil que los internacionales sean víctimas de agotamiento físico e incluso algun problema muscular, lo que podría alargar su proceso de adaptación al equipo durante el comienzo de la nueva temporada.

Juan Mata, en Londres 2012

El precedente: Londres 2012

El precedente, eso sí, no dice lo mismo. En Londres 2012 (en Río 2016 no hubo equipo español) hasta tres jugadores de España se encontraban en la misma situación que ahora Pedri y compañía. Eran Javi Martínez, Juan Mata y Jordi Alba. Los tres estuvieron en la Euro 2012 que acabó ganando la Selección en una final que se jugó el 1 de julio. Cinco días después arrancó la concentración para la cita olímpica.

¿Sufrieron las consecuencias de ir a los Juegos tras la Eurocopa? Los datos no reflejan un cambio drástico. El 1 de agosto España dijo adiós a la competición (sin lograr marcar un gol) y los tres internacionales empezaron a preparar la nueva temporada. Mata, entonces en el Chelsea, sería titular el 12 de agosto en el primer partido de la temporada y jugó un total de 64 encuentros. Jordi Alba hizo lo propio el 19 de agosto con el Barcelona (44 partidos en total). El Bayern fue el que más tardó en estrenarse, el 2 de septiembre, y con Javi Martínez en el equipo (43 partidos en total). Aquella temporada ninguno sufrió lesión alguna, salvo unas puntuales molestias físicas del centrocampista.

[Más información: Lío por Pedri: el Barça pedirá a la RFEF que sea desconvocado para los Juegos de Tokio]