La maldición que persigue a Serena Williams: abandona Wimbledon lesionada y llorando

Serena Williams ha tenido que abandonar su andadura en esta edición de Wimbledon 2021 después de lesionarse en su partido de primera ronda ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. Ambas tenistas empataban en ese momento a 3 durante el primer set.

La estadounidense, ganadora de 23 Grand Slam, tuvo que ser atendida por los servicios médicos, después intentó seguir jugando ante Sasnovich, pero no pudo más y tuvo que anunciar que no podía seguir jugando en la pista central del All England Club.

La Williams protagonizó un nuevo resbalón en la pista central, algo que antes que ella también han sufrido Djokovic, Federer o Mannarino. De hecho, el número 1 de la ATP no se resbaló ni una ni dos veces, sino en varias ocasiones, aunque no con un trágico desenlace como el de Serena.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

Precisamente, Roger Federer conoció el abandono de Serena Williams por lesión cuando daba su rueda de prensa tras ganar a Adrian Mannarino por la también lesión del tenista francés después de haber disputado cuatro sets (6-4, 6-7, 3-6 y 6-2). "Es terrible que se haya retirado", dijo el genio suizo.

Poise and grace in the most trying of circumstances.#Wimbledon pic.twitter.com/6O6dvpReXi — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

Serena Williams saltó a la pista central del All England Club con un aparatoso vendaje en su pierna derecha y con toda la ilusión por acabar de una vez con la ya famosa 'maldición de Margaret Court'. La leyenda australiana conquistó 24 Grand Slam, una cifra que nadie ha conseguido rebasar hasta la fecha.

La estadounidense, que cumple 40 años el próximo mes de septiembre, posee 23 grandes y desde hace años persigue el número 24. Es más, no son ni uno ni dos ni tres los intentos para igualar a Margaret Court, van trece intentos fallidos entre el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

No pudo evitar las lágrimas Serena, quien ha ganado hasta en siete ocasiones sobre la hierba de Wimbledon. Pero esta vez se ve fuera a las primeras de cambio y todo por un maldito resbalón que la deja sin el grande más preciado y sin poder luchar hasta el final por el récord absoluto de majors.

Sin JJOO

Antes de su estreno en Wimbledon esta temporada, Serena Williams ya había confirmado públicamente que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Hay múltiples razones que me han llevado a tomar esta decisión. No me veo participando. No me he separado ni 24 horas de mi hija Olympia desde que nació", dijo la tenista.

[Más información - El infierno de Naomi Osaka y la depresión: del apoyo de Serena a la polémica de Navratilova]