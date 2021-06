Serena Williams se suma a la larga lista de estrellas del tenis que no estarán en los Juegos Olímpicos

El tenis sigue registrando bajas muy sonadas de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos del próximo mes de agosto en Tokio. En esta ocasión ha sido en el cuadro femenino donde se ha producido una ausencia muy significativa, la de una de las mejores jugadoras de la historia, Serena Williams.

La dominadora del tenis moderno ha decidido renunciar a su plaza para disputar los Juegos Olímpicos en una noticia que ha generado un gran revuelo dentro del mundo de la raqueta después de otras importantes bajas como las de Rafa Nadal o Dominic Thiem, estas evidentemente en el cuadro femenino.

No han sido los únicos jugadores que tenían en duda participar en los Juegos Olímpicos, ya que otros grandes nombres del circuito como Roger Federer o Naomi Osaka también están sopesando su decisión. En caso del suizo dependerá de lo que pueda demostrar en Wimbledon, mientras que en el caso de la japonesa, parece que si estará en la cita que se disputa en su casa a pesar de haber dicho no al Grand Slam londinense.

El All England Club, la sede de Wimbledon REUTERS

En el caso de Serena Williams era algo que se venía comentando desde las últimas semanas, pero que no ha tenido confirmación oficial hasta que la estadounidense ha llegado a Londres para disputar el tercer grande de la temporada. Algo que ahora ya sí es oficial y que la propia tenista ha tratado de explicar, aunque sus objetivos, a estas alturas de su dilatada carrera, están más que claros.

La mayor de las Williams persigue un único reto desde hace unos años y no es otro que el de ser la jugadora con mayor número de Grand Slams de la historia del tenis, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. De momento, este récord está en posesión de la leyenda australiana Margaret Court, y Serena tiene a tiro poder empatar y después superar ese registro, a pesar de que lleva ya un tiempo lejos de su mejor nivel tenístico.

La tenista americana debuta en Wimbledon contra la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y antes de esta primera cita ha querido confirmar su ausencia en Tokio, algo que estaba casi cantado después de que llamara la atención su no presencia en la lista de deportistas que representarán a Estados Unidos. Por ello, solo faltaba su confirmación oficial, la cual ha llegado desde el All England Club de Londres.

Serena Williams se despide de Roland Garros 2021 Reuters

Las prioridades de Serena

"Hay múltiples razones que me han llevado a tomar esta decisión. No me veo participando. No me he separado ni 24 horas de mi hija Olympia desde que nació". Serena, que fue madre en el año 2017, tiene en su retoño a su otra gran pasión. Por ello, ha descartado la idea de viajar a Tokio para pelear por el oro olímpico, algo que ya ha conseguido en cuatro ocasiones en su carrera. Solo se quedó fuera del podio en Rio de Janeiro 2016.

Serena tiene ahora por delante el objetivo de pelear por su victoria en el US Open el próximo mes de septiembre para igualar así los 24 títulos de Margaret Court, su verdadera ambición deportiva en los últimos años de su carrera profesional. Antes, tendrá la oportunidad de dar la sorpresa en Wimbledon para atacar ese mítico récord.

[Más información: Thiem genera dudas tras su lesión: sin Wimbledon, sin JJOO y un 'sorpasso' como líder de la 'Next Gen']