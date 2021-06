Rafa Nadal y la cuenta atrás para el US Open: el calendario para su regreso

Rafael Nadal en la final del US Open 2019

Son días de descanso y desconexión para Rafa Nadal. Después de caer en semifinales de Roland Garros contra Novak Djokovic y darse un tiempo de reflexión, el tenista de Manacor tomó una decisión que cayó como una bomba en el circuito: renunció a jugar Wimbledon -que ya está en marcha- y los Juegos Olímpicos. ¿El motivo? Centrarse en su preparación para el US Open.

Por delante tiene dos meses hasta que arranque el US Open -30 de agosto-. Dos meses de preparación para llegar de la mejor manera al último Grand Slam de la temporada, el segundo que más veces ha ganado durante su carrera: 4. Y es que Nadal, que cumplió 35 años a principios de mes, debe medir sus esfuerzos y elegir bien cuál de los 'Grandes' puede optar a ganar para seguir sumando títulos en su lucha con Federer y Djokovic.

Nadal no se veía preparado para Wimbledon. "La gira sobre polvo de ladrillo ha sido muy dura, con mucha presión física y mental. Rafa ha terminado exhausto. Se va a tomar un descanso merecido, esto es una maratón, una carrera de fondo en la que hay que tomar decisiones duras y ha considerado que lo mejor es parar para volver repleto de fuerzas", analizaba Carlos Moyá esta semana.

Han entrado en juego más factores, como no poder seguir con su tradición de alojarse en una casa privada -para cumplir con las restricciones- o el hecho de apenas haber dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon tras desplazarse el Grand Slam de París para que hubiera público en las gradas. Sin olvidar que la última vez que jugó la final en el All England Club fue en 2011.

El foco está puesto en el US Open, que además tendrá sus gradas repletas de aficionados, y es momento de empezar a diseñar cuál será el calendario de Nadal hasta llegar a la gran cita. La gira por la hierba queda descartada y aparecen dos torneos en pista dura que pueden servir al tenista balear para volver a coger ritmo y llegar en plenas condiciones al US Open.

Se tratan de los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati. Moyá también lo explicó: "En principio jugaremos los dos. No tenemos definido el calendario, pero el objetivo es llegar lo mejor posible a Nueva York para el US Open, el último Grand Slam del año, lo ha ganado 4 veces y es un torneo que se le da bien. Además va a estar lleno de espectadores, el ambiente va a ser como si fuese normal, y se siente muy cómodo ahí".

No es casualidad que elija esas citas. Primero tocaría Canadá -que no se sabe si se jugará en Estados Unidos por la pandemia-, reapareciendo Nadal de su parón durante la segunda semana del mes de agosto. Inmediatamente después tocaría viajar a Cincinnati para terminar su preparación, con una semana de reposo entre medias para llegar finalmente al US Open.

Nadal solo ha ganado el Masters de Cincinnati una vez (2013), sin embargo en Canadá está a solo un triunfo más de ser el rey habiendo ganado cinco veces (2005, 2008, 2013, 2018 y 2019). En dos de las ocasiones que ganó en Canadá, luego se llevó el US Open (2013 y la última en 2019).

Precisamente, Nadal está siguiendo un calendario muy parecido al que siguió hace dos años. En la gira por la tierra ha calcado sus participaciones, pasando por Montecarlo, Barcelona (victoria en 2021), Madrid, Roma (victoria en 2019 y 2021) y Roland Garros (victoria en 2019). La diferencia es que aquel Nadal, con dos años menos y sin haber pasado por la pandemia, jugó en Wimbledon, cayendo en semis. El otro cambio es que entonces no participó en Cincinnati antes del US Open, pero sí en Canadá y ganó. Ahora el de Manacor busca la fórmula para ganar su 21º Grand Slam.

