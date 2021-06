Djokovic: "Espero saber cómo es tener 20 Grand Slam en unos días"

Novak Djokovic se prepara para conquistar un nuevo Grand Slam. Después de su victoria en Roland Garros, el serbio llega a Wimbledon como el gran favorito para ganar en el All England Club. El objetivo de 'Nole' es conseguir su major número 20 para empatar con Roger Federer y Rafa Nadal.

La burbuja

"Tengo a mi equipo, tres personas, conmigo. Eso es lo que nos han dicho que se nos permite tener, jugador más tres. Son los únicos que están conmigo. Como todos los demás, estoy en el único hotel oficial. No es lo ideal. Obviamente, no me gusta estar en una burbuja. No es la primera, y es de esperar que sea una de las últimas burbujas que tendremos. Al menos tuvimos buen tiempo los dos días que pasé aquí en Londres. Aún puedo recorrer el estadio unos días antes del torneo. No hay demasiada gente, lo que le permite caminar, respirar un poco de aire fresco. Una vez comience el torneo, no podré hacer eso. La restricción de movimiento no es ideal, pero es lo que es. Es lo mismo para todos. Me he estado sintiendo bien. He estado golpeando bien la pelota. Centrándome en el campeonato y tratando de sacarle el máximo partido".

Objetivo: 20 Grand Slams

"Bueno, tengo 19 Grand Slams, así que sé cuál es la perspectiva con 19. Con 20, no lo sé. Ojalá pueda averiguarlo en unas semanas, pero veamos. Los Grand Slams son la mayor motivación que tengo en este momento, en esta etapa de mi carrera. Quiero intentar aprovechar al máximo los Grand Slams. Estoy tratando de alcanzar la cima. Lo he logrado a lo largo de mi carrera. He tenido la fortuna de jugar mi mejor tenis cuando más importaba, creo. Hoy en día tengo que ajustar un poco más mi calendario, para pasar tiempo de calidad con la familia, que significa mucho para mí, reduciendo el número de torneos, tratando de ajustar todo para poder estar en mi nivel más alto en los Slams. Así fue mi último año y medio, y así será probablemente el resto de mi carrera en términos de programación de torneos".

Novak Djokovic, en el Mallorca ATP EFE

Confianza

"El nivel de confianza es bastante alta tras ganar los dos majors este año, jugando muy bien en Roland Garros. Ese torneo me quitó mucho, creo, mental, física y emocionalmente. También me otorgó una increíble cantidad de energía positiva y confianza que creó una ola que estoy tratando de mantener, por así decirlo. No me permití, no me pude permitir, disfrutar demasiado de esa victoria porque cuatro días después de haber ganado el título estaba entrenando sobre hierba. Realmente no tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió en París. Así es como es. Esa es la temporada de tenis y el calendario de tenis. Paso la página siguiente. Ojalá pueda hacerlo tan bien aquí en Wimbledon como en el 2018 y el 2019. Siempre ha sido un torneo de ensueño para mí, cuando tenía siete años y soñaba con ganar Wimbledon. Siempre me pone la piel de gallina caminar en estas canchas y me inspira a jugar lo mejor que puedo".

Objetivos en el nuevo Grand Slam

"El mayor desafío y la mayor tarea es siempre estar presente y permanecer en el momento independientemente de las posibilidades, las hipótesis y las diversas opciones que existen. Siempre hay algo en juego para mí, probablemente también para Roger y Rafa. Hemos tenido mucho éxito, especialmente en los Slams. Por supuesto, entiendo que a la gente le encanta debatir quién es el más grande, quién va a tener más títulos, etcétera, etcétera".

Método 'Nole'

"Pero una vez que estoy en la cancha, trato de encerrarme y trato de excluir todas las distracciones. Siento que a lo largo de los años logré desarrollar el mecanismo que me permite hacer eso. Cada uno tiene sus propias formas especiales de cómo centrarse, cómo enfocarse, de dirigir, por así decirlo, la energía en lo que más importa, que es el momento presente. Tengo mis propias técnicas, mis propias formas. Han funcionado hasta ahora, así que intentaré seguir haciéndolo. Aquí en Wimbledon particularmente necesito tomarlo día a día y ver hasta dónde llego".

Draper, primer rival

"Sinceramente, no sé demasiado sobre Draper. Lo he visto jugar un poquito en Queen's, donde venció a Sinner. De hecho, practiqué con Sinner ayer, así que le hice un par de preguntas sobre el juego de Draper. Sé que es zurdo. Lo he visto practicar un poco hoy. Tengo que hacer mi tarea, hablar con más jugadores, ver algunos de los videos de sus partidos más recientes. Es un jugador local. Estoy seguro de que tendrá mucho apoyo, mucha gente detrás de él. Es el primer partido en la pista central, con la hierba virgen. Obviamente, llegar como campeón defensor siempre es un sentimiento muy especial para mí. Pero puede ser muy peligroso, muy complicado jugar contra un favorito de la casa, alguien que no tiene mucho que perder, un tipo que ha vencido a algunos jugadores realmente buenos la semana pasada en Queen's. Lo estoy tomando muy en serio. Ojalá pueda prepararme lo mejor posible para ese partido y jugar bien".

Las tradiciones de Wimbledon

"Hay muchas cosas únicas en Wimbledon. Una de ellos es, obviamente, esta tradición de que el campeón defensor es el primero que abre el torneo en la pista central, sobre el césped virgen, el lunes a las 13:30 esta vez. Siempre sabes que si ganas en Wimbledon, el próximo año jugarás allí el lunes sobre las 1:00. Caminando hacia la cancha central en Wimbledon, sin publicidad, sin pancartas, todo trata sobre tenis, todo el enfoque está en los jugadores y en la cancha. Me parece muy fascinante teniendo en cuenta que vivimos en un mundo muy comercial y muy material hoy en día, que Wimbledon haya logrado preservar su cultura, su tradición, es fenomenal".

