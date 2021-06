Djokovic realiza una confesión tras su victoria en Roland Garros que engrandece a Rafa Nadal

Novak Djokovic está de vuelta. El tenista serbio, que no cuajó una buena temporada de tierra y que había estado bastante desaparecido desde su victoria en el Abierto de Australia, resurgió de sus cenizas en Roland Garros para vencer con mucha autoridad y firmar su segunda victoria en un grande esta temporada.

El tenista serbio lleva dos de dos y sigue con ganas de más, por lo que ahora se plantea ir a por todas en Wimbledon, su próximo reto antes de encarar los Juegos Olímpicos para cerrar el círculo en el US Open. El jugador balcánico está ahora centrado en una superficie diferente, la hierba, pero sigue dándole vueltas a las dos semanas tan espectaculares que vivió en París.

En una entrevista concedida al Mallorca Championships, torneo dirigido por Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ha reconocido lo importante que fue para él vencer al 13 veces ganador del torneo parisino en su propia pista e incluso después de ponerse un set abajo perdiendo. Djokovic se especializó en remontadas y después de levantar dos mangas ante el joven italiano Musetti, hizo lo propio con Tsitsipas en la gran final.

Djokovic cambia su empuñadura y ejecuta una dejada Reuters

Sin embargo, para Djokovic, la clave de su victoria estuvo en esa remontada ante Nadal que le permitió convertirse en el único tenista capaz de ganarle dos veces en Roland Garros. Dos de las tres derrotas que sumado el manacorí en París han sido a manos del tenista número 1 del mundo.

"Ganar contra Rafa en semifinales en su pista, en un lugar donde ha dominado durante toda su carrera, fue increíble. Las sensaciones que tenía tras el partido era como 'vale, ya he terminado el torneo'. Pero no era así, tenía que recuperarme para volver a jugar en 40 horas y volver a la pista para medirme con Tsitsipas, que jugó un gran torneo y también una gran temporada de tierra batida y me ganó dos sets seguidos en la final. Todo lo que supone este torneo y este título ha sido muy especial. Este gran título tiene un valor doble para mí y estoy muy feliz".

Superado el shock positivo de su triunfo en París, Djokovic tiene en mente ahora luchar por el trofeo en Londres, donde ha salido vencedor en las últimas dos ediciones y donde ha regresado tras la suspensión del pasado curso por culpa de la pandemia de la Covid-19. El balcánico se ve con opciones de volver a leventar el título.

La mente en Wimbledon

"Ahora vuelvo a Wimbledon otra vez. Afortunadamente creo que tengo en mis manos la oportunidad de ganar el título de nuevo. Gané el título en 2018 y 2019, en 2020 no se jugó y espero seguir con esa racha. Me siento muy bien en hierba y creo que he mejorado mucho con mi juego en hierba. Cada Grand Slam es como un Everest que hay que subir para cada tenista".

"Quiero ir a por el título en Wimbledon, en el US Open y en todos los Grand Slam que juegue. Tengo muchas expectativas puestas en mí. Intento vivir el momento presente, hacer todo de forma correcta, tener la mente bien y también mi cuerpo. Eso me ayudará a ganar a cualquiera en cualquier superficie".

Djokovic, campeón de Roland Garros 2021 Reuters

Como era de esperar, Djokovic también habló de su experiencia en Mallorca, donde ha encontrado un torneo que le ha sorprendido: "No es fácil encontrar pistas de hierba fuera de Gran Bretaña, es una superficie muy difícil para crear y mantener una pista muy buena para los competidores profesionales porque después de varios días para entrenar ya tienes hoyos".

"No es nada fácil para estos chicos mantener las pistas pero están haciendo un gran trabajo. Hay mucha humedad, mucho calor, no son las condiciones perfectas para jugar en hierba, pero las de Mallorca posiblemente sean las pistas de hierba de más calidad de fuera de Inglaterra. Para que las condiciones en hierba sean perfectas necesitas 'condiciones inglesas', que son muy difíciles de replicar. La organización del torneo también es muy amable y muchos jugadores están disfrutando de esta oportunidad de jugar antes de Wimbledon en un lugar increíble como Mallorca".

