Morata, Lewandowski y 20 más: cuando en la Eurocopa solo vale el gol

El encuentro que mide este sábado a España y Polonia en el estadio de La Cartuja (21:00 horas) tendrá a los delanteros de cada selección como protagonistas. Mucho se ha hablado los últimos días sobre Álvaro Morata y Robert Lewandowski y la presión recae sobre ellos, mientras sus países se juegan la vida en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa.

Los pitos a Morata y las dudas sobreLewandowski. En España y en Polonia se ha comentado a todas horas el debut de sus respectivas referencias en ataque en la Eurocopa y es que ninguno de los dos marcó, responsabilizándoles de los pinchazos de sus selecciones, empate ante Suecia en el caso español y derrota ante Eslovaquia en el polaco. Ahora los dos colisionan este sábado en Sevilla.

Morata quedó señalado el pasado lunes contra Suecia (0-0). Su fallo en el minuto 37 en un mano a mano contra Robin Olsen fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la afición, en la que ya se venía escuchando cierto runrún hacia Morata antes de la Euro. Los pitos le sentenciaron, pero Luis Enrique se ha negado a hacer lo mismo y le dará la titularidad contra Polonia para tratar de que el jugador recupera la confianza.

Morata, tras el partido contra Suecia EFE

A Morata no se le ve celebrar un gol con España desde el 1-1 contra Grecia, alargando su sequía durante cinco encuentros internacionales (372 minutos). España necesita goles, los suyos, que le han valido para prorrogar su cesión a la Juventus: "Es normal que, si estoy aquí en la Selección, se me exija que haga goles. No sé si mañana o el próximo partido entrará o no el balón, pero daré el 200 por ciento como cada día que me pongo esta camiseta", decía este viernes mientras daba la cara en rueda de prensa.

Pitos a Morata

La presión y los pitos no le afectan: "Llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida o hacerme más o menos triste", admitía. Además, tiene claro que prefiere ganar la Eurocopa y 'tragarse' él todo lo negativo: "¿Dónde tengo que firmar? Ojalá que me coma yo todo como esta semana y la Selección sea campeona", señalaba.

En cuanto a Lewandowski, último 'The Best' de la FIFA, es la gran amenaza contra España. Con el Bayern Múnich ha anotado, nada más y nada menos, 53 goles esta temporada, un bagaje que no es suficiente para hacerle inmune a las críticas en su país.

Críticas a Lewandowski

Lewandowski no hizo un buen partido contra Eslovaquia, su selección perdió y él no anotó ningún tanto; razones más que suficientes en un deporte que sólo se entiende desde el presente para que esté en el foco.

Lewandowski intenta un disparo a portería Reuters

No ha marcado en sus últimos dos duelos y eso es un aviso para España: Lewandowski no encadena tres encuentros sin marcar con Polonia desde noviembre de 2018. En la Selección no se confían pese a su mala racha: "Tenemos en cuenta que la mejor arma para contrarrestar es que coja el balón lo menos posible, presionar y que no le lleguen balones", decía Luis Enrique este viernes. "Hay que defenderle con ayudas y de manera colectiva. Son jugadores capaces de desequilibrar por sí solos que necesitan una vigilancia especial", añadía.

¿Quién ganará el duelo entre Lewandowski y Morata? En lo individual, las apuestas están con el polaco. Suma 66 goles en 118 partidos disputados con su selección (media de uno cada dos partidos). En cuanto a Morata, este acumula 19 tantos en 41 partidos (0,46 de media por partido). Su porcentaje no son muy diferentes, pero a nivel de clubes la brecha entre uno y otro se abre a gran escala.

Me gustaría tener muchas cosas de él, pero no las tengo Álvaro Morata, sobre Robert Lewandowski

Morata es consciente que a nivel goleador no se puede comparar con Lewandowski: "Es uno de los mejores delanteros del fútbol en la historia, sobre todo los últimos años. Cuando he tenido la suerte de jugar contra él, le he pedido la camiseta y muchas cosas. Las guardo para el recuerdo. Me gustaría tener muchas cosas de él, pero no las tengo. Soy Morata. Es una persona a la que admiro", reconoció ayer. Hoy se vuelven a medir y a ninguno de los dos se les permite fallar.

