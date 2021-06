Luis Enrique: "Solo David Villa supera a Morata, ni Torres ni Raúl"

Sobre el césped

"Debe estar mejor que en el anterior partido y agradecemos el esfuerzo de la gente que se dedica a mejorar su estado. No va a ser una excusa. Es evidente que a todos nos gustaría que estuviera mejor, pero son las circunstancias y las aceptamos de buen agrado".

Mensaje a la plantilla

"Perceptible no, porque después de haber analizado el partido y darle la charla postpartido oral, no hubo vídeo, este último día -ayer-, les hemos enseñado el rendimiento. A partir de aquí, es repetir mecanismos en ataque y defensa iguales a los que nos llevaron a empatar contra Suecia. El área de mejora está en ser más precisos y decisivos en los metros finales".

Pitos a Morata

"Yo en el partido me centro en los aplausos que recibió al inicio de la segunda parte. La afición sevillana es cálida, pasional y va a estar con la Selección seguro. No estar con la Selección si eres español no tiene mucho sentido".

Delantera Gerard-Morata

"Es muy antiguo eso de que solo tiene que meter el '9'. La responsabilidad del gol la tienen los extremos, el pivote, los centrales, los laterales. Somos un equipo ofensivo. Igual que cuando defendemos, defiende el '9' y los extremos. No entiendo que haya responsabilizar en exceso a un jugador. Respecto al gol, hemos convocado a la Selección a los jugadores que más goles han marcado sumando todas las competiciones. Los buenos jugadores debería ser más fácil que se entendieran y tengo 24 que se entienden".

Busquets

"Es un refuerzo muy importante para todos, es el capitán y alguien con una relevancia importante dentro del equipo. Ha estado entrenando estos 12 días, porque lo ha tenido que hacer solo en su casa y respetando lo que es el tema Covid, pero el GPS en el que ha traído todos los entrenamientos, ha dado que está en perfecto estado. Valoraré con mi staff si necesitamos o tenemos la posibilidad de incluirlo entre los 23 y mañana lo veréis. Pero la noticia positiva y que nos refuerza es su vuelta".

Once inicial

"Como me hablas de Morata, voy a aprovechar para hacer una reflexión. Los entrenadores disponemos de más información, que el aficionado y el periodista no lo ve porque no está en los entrenamientos. Lo de Morata y 10 más lo he dicho como estímulo para que Morata encuentre la mayor de las confianzas. Pero no porque haya tenido una ocasión que no haya podido materializar, como sus compañeros, sino porque hace muchísimas cosas bien para el equipo en ataque y defensa. No se trata de regalar nada.

Pero ya, si me voy a los datos y estadísticas, que en el fútbol sirven para refrenar a un jugador, Morata en el fútbol español, con 40 internacionalidades, solo hay un jugador en la historia de la selección en esos partidos y es Guaje Villa. Jugadores tan emblemáticos como Raúl o Torres, con ese número de partidos, llevaban menos goles que él. Con 40 partidos internacionales en sus selecciones, a nivel internacional, solo hay uno con más que Morata y es Harry Kane. El resto, jugadores cracks mundiales como Mbappé, Werner, Benzema, Lewandowski, Lukaku, Bale... Todos llevan menos goles en esos 40 partidos. La confianza es basado en lo que yo veo, los datos no tendrían importancia si las cosas que necesitamos que haga el nueve no lo hiciera".

Salida de Ramos del Madrid

"No es mi papel enjuiciar si tiene que estar en un club u otro. Lo único que le puedo desear a Sergio es el mayor de los éxitos en su futuro, que acierte en su decisión del club al que vaya a ir. La mayor de las suertes".

Partido clave

"Es la segunda jornada, que siempre deja la sensación de que pueden pasar cosas. Hasta la tercera jornada no se va a decidir. Como nosotros no vamos a especular, independientemente de lo que se consiga o se deje de conseguir, creo que contemplamos dificultades, que los partidos se puedan torcer, pero tenemos muchísimas ganas de dar alegrías".

Morata

"Está muy bien. En el partido me fijé en el lenguaje no verbal y le vi perfecto, super motivado. Cada semana le hemos ido enseñando cosas para mejorar, pero esta semana no he tenido la necesidad. Hizo un partido muy completo".

Lewandowski

"Es evidente que al equipo le damos información, pero cuando hablamos de jugadores de referencia, tenemos en cuenta que la mejor arma para contrarrestar a selecciones que tienen jugadores de ese nivel es que tengan el balón lo menos posible. Cuando les llegue, hay que defenderlos con ayudas".

Rival

"Hemos visto todos los partidos desde que está Paulo Sousa. Es un equipo que está bien organizado, han cambiado y jugado con defensa de cinco. Están intentando encontrar su patrón. Lo veo un equipo que nos va a generar dificultades en el aspecto defensivo, aunque sea por acumulación de jugadores".

