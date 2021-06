Croacia se salva con un empate ante la República Checa de Schick

Croacia no pudo pasar del empate en un duro partido ante una de las revelaciones de la Eurocopa, la República Checa de Schick, que anotó su tercer tanto en el torneo y se pone ya como pichichi en solitario por delante de nombres como Romelu Lukaku o Cristiano Ronaldo. Los checos fueron mejores en la primera mitad y se adelantaron en el marcador, pero no pudieron aguantar el resultado y se tuvieron que conformar con el empate [Croacia 1-1 República Checa: Narración y estadísticas].

En la segunda mitad, la salida de Croacia fue completamente diferente, con mucha más ambición e intensidad, mostrando una cara completamente distinta. El empate no tardó en llegar gracias a una jugada individual de Perisic por banda izquierda, pero no fueron capaces de perforar la meta checa en más ocasiones y se la jugarán en la última jornada tras llegar con solo un punto.

La selección croata ha conseguido salvar un 'match ball', pero no ha podido sacar los tres puntos de su intenso duelo contra la República Checa, quien se está destacando como una de las mejores selecciones del torneo y que, salvo sorpresa, estará en los octavos de final de la Eurocopa liderados por su goleador, Schick, que ha vuelto a mojar y ya lleva tres goles en dos partidos.

Comenzaron mejor los checos, manejando la posesión del esférico y dominando en el juego, creando mucho peligro por ambas bandas, aunque haciendo más daño por el flanco izquierdo. El ritmo ofensivo durante todo el primer tiempo fue altísimo con un Schick muy inspirado y peleón que hacía suyos todos los balones. El ariete se encuentra en estado de gracia.

Croacia tuvo el primero en una curiosa ocasión de Ante Rebic, quien fue a presionar un despeje de Vaclick que a punto estuvo de significar el primer gol del partido tras rebotarle el despeje del meta. Sin embargo, quien golpeó primero fue la República Checa en una acción con clara intervención del VAR.

Schick saltó a un balón por alto dentro del área con Dejan Lovren y el central croata golpeó con su codo en el rostro del delantero ocasionándole una fuera hemorragia en la nariz. Al principio, Gil Manzano no señaló pena máxima, pero tras ser atendido el jugador sobre el césped, desde la sala de VAR le indicaron que debía revisar la jugada. Efectivamete, tras visionar la repetición en el monitor, señaló el punto de penalti y el propio Schick no falló haciendo el primero en el minuto 37. Croacia lo volvió a intentar con un nuevo acercamiento de Rebic, pero no hubo suerte y el partido se marchó al descanso con victoria del conjunto checo.

Patrick Schick anota su penalti ante Croacia Reuters

Perisic salva a Croacia

En el segundo tiempo, la película cambió radicalmente ya que Croacia salió con la intención de buscar el empate porque una derrota le dejaba con serias opciones de marcharse directamente a casa. Y poco tardaron en cambiar la situación del marcador, ya que Ivan Perisic realizó una jugada espectacular por banda izquierda que culminó con un disparo muy potente cruzado al palo largo. Nada pudo hacer Vaclick para detener el misil del extremo croata.

Ambos equipos siguieron intercambiando golpes en el segundo tiempo, con ocasiones en las dos áreas y con intentos constantes en las dos porterías. Croacia buscaba una victoria que le metiese de lleno en la fase de clasificación y la República Checa un triunfo que le permitiera soñar con ser primer de grupo a falta del último enfrenamiento contra Inglaterra.

Vlasic, en el minuto 73, tuvo una de las más claras del segundo tiempo para Croacia, y Schick lo intentó también en favor de la República Checa, pero el marcador no se movió y el empate sumó un punto al casillero de ambas selecciones. Los checos se quedan con cuatro puntos mientras que Croacia suma su primera unidad en un casillero que necesita una victoria para soñar con el pase. La actual subcampeona del mundo, contra las cuerdas.

Croacia 1-1 República Checa

Croacia: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic (Marcelo Brozovic, 87'); Ivan Perisic, Andrej Kramaric (Nikola Vlasic, 62'), Josip Brekalo (Luka Ivanusec, 46'); y Ante Rebic (Bruno Petkovic, 46').



Entrenador: Zlatko Dalic



República Checa: Tomas Vaclik; Vladimir Coufal, Tomas Kalas, Ondrej Celustka, Jan Boril; Tomas Holes (Alex Kral, 63'), Tomas Soucek; Lukas Masopust (Adam Hlozek, 63'), Vladimir Darida (Antonin Barak, 87'), Jakub Jankto (Petr Sevcik, 74'); y Patrik Schick (Michael Krmencik, 75').



Entrenador: Jaroslav Silhavy



Goles: 0-1, 38' Patrik Schick, de penalti. 1-1, 47' Ivan Perisic.



Árbitro: Carlos Del Cerro Grande, España. Mostró tarjeta amarilla a Dejan Lovren, de Croacia y a Lukas Masopust y Jan Boril, de la República Checa.



Incidencias: Encuentro de la segunda jornada del Grupo D de la Eurocopa 2020 disputado en el estadio Hampden Park de Glasgow.