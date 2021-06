Morata: "Llevo una carrera muy larga como para que la opinión de la gente cambie mi vida"

Álvaro Morata fue el jugador de la Selección encargado de dar la cara antes del duelo ante Polonia. El atacante, puesto en duda en estos días tras su mal acierto de cara a puerta contra Suecia, dejó claro que apenas ha leído críticas y análisis sobre su estado de forma ni su calidad. El jugador de la Juventus, es más, se ha centrado en seguir su vida normal dentro de la concentración y a trabajar con el equipo psicológico de la Selección.

Luis Enrique minutos antes mostraba su confianza en el delantero ante la prensa, pero Morata subrayó que "es parte" de su trabajo y que "es normal" que se le exijan goles por su puesto en el conjunto español. "Daré el 200%", indicó ante las preguntas de la prensa.

Presión de estos días

"Me lo he tomado con mucha tranquilidad. No se puede gustar a todo el mundo, hay que aceptarlo".

Afición

"Es parte de mi trabajo, es normal que si estoy aquí se me exijan goles. Tengo que poner trabajo y más trabajo. No sé si mañana o en el partido entrará el balón, pero daré el 200% como cada vez que me pongo esta camiseta".

🗣️ @AlvaroMorata: “Es normal que cuando empatas un partido y mereces ganarlo te cueste descansar".



➡️ "La opinión de la gente no hace que cambie mi ánimo. Si marco me alegraré por las personas que siempre están conmigo, pero yo estoy fenomenal".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/9isyYmCUX0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

Ataques a su calidad

"Llevo una carrera bastante larga como para que la opinión de la gente pueda cambiar mi vida. Lo que motiva es por mí y por ellos -mis compañeros-. Me alegraré por esas personas que pensaban que estaba pasando un mal momento y me dieron cariño".

Qué ha hecho estos días

"Mirar los documentos de una casa que voy a comprar. Lo más importante que he hecho... No sé. He hecho vida normal. Todas las cosas que hacemos son necesarias, pasamos mucho tiempo juntos, pero cosas importantes como tal ninguna. Todas lo son".

Lewandowski

"Claro que me gusta. Me gusta el fútbol, por lo tanto, me gusta Lewandowski. Lo considero uno de los mejores delanteros de la historia, sobre todo en los últimos años. Cuando he jugado contra él le he pedido camisetas. Me gustaría tener cosas de él, pero no las tengo. Soy Morata y tengo que hacer las cosas como yo. Le admiro y es un fenómeno".

Factor mental

"Es una parte muy importante, no solo en el fútbol, en todos los trabajos y aspectos de la vida. Hay muchas enfermedades como la ansiedad o la depresión que no están consideradas como merecen. Hay personas con ansiedad o depresión y la gente les dice anímate. Es algo que no tiene forma o nombre, pero está ahí. Animo a la gente a que acuda a especialistas".

Gerard Moreno

"Es fácil entenderse con Gerard, puede adaptarse a todas las posiciones. Ha demostrado el jugador que es. Podemos jugar todos con todos, es una virtud muy importante de esta Selección. Además de ser grandes jugadores, tenemos una relación todos que muy pocas veces he visto en un equipo. Todos con todos".

'Caso Giroud'

"Ojalá que me coma yo todo como esta semana y que la Selección sea campeona de Europa, no tengo ningún tipo de problema. Nos jugamos mucho contra una gran selección. Cada punto en una Eurocopa es decisivo, incluso cada gol. Podemos hacerlo y seguro que se nos va a dar bien".

🗣️ @AlvaroMorata: “Hay muchas enfermedades como la ansiedad o la depresión que no están consideradas como merecen".



➡️ "Es algo que no tiene nombre, no tiene forma, pero está ahí. Recomiendo a la gente que vaya a un especialista si tiene un problema".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/kQVLVmk5SS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

Críticas

"Hay que afrontar las situaciones como vienen. La única realidad es que estoy aquí y que lo voy a dar todo. Estoy deseando que llegue el partido de mañana".

Su papel

"En el partido del otro día me desgasté mucho físicamente, incordié para que no jugaran con el balón. Al final lo que queda es si has metido un gol o no. A veces me ha pasado que he tenido un partido desastroso y me he ido con goles, sales en todos lados y eres el mejor".

[Más información - Morata: "Agradezco el apoyo de Luis Enrique, lo daré todo contra Polonia"]