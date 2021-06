Unai Simón: "Yo no me comparo con Casillas, ni mucho menos"

Unai Simón fue el portero elegido por Luis Enrique para colocarse bajo los tres palos en el estreno en la Eurocopa ante Suecia. No encajó ningún gol el arquero, pero la selección española tampoco pudo perforar la malla rival y el encuentro acabó con un empate a 0 que no dio por bueno ninguno.

Este miércoles los jugadores han tenido día libre, pero Unai Simón ha sido el protagonista de una entrevista a la Agencia EFE. El portero ha destacado que siempre ha "soñado con jugar estos partidos, un torneo así". "Si me dicen hace unos años que iba a jugar una Eurocopa, no me lo creería", ha afirmado.

El portero del Athletic ganó la partida a David de Gea y Robert Sánchez. Aunque Unai Simón había venido contando para Luis Enrique, hasta el punto de perfilarse como el titular en la Selección. Y si ha tenido un referente a lo largo de su carrera, ese no es otro que Gianluigi Buffon.

Unai Simón saluda a los espectadores antes del inicio del partid REUTERS

"Me fijaba en Buffon porque fue un jugador leal a la Juventus, como a mí me gustaría hacer en el Athletic. Es un jugador que siempre tuvo la cabeza en su sitio, no ha sido un portero que se le veía que exageraba movimientos o actitudes. Siempre un buen compañero en el campo", ha apuntado.

Iker Casillas

De leyenda a leyenda para hablar sobre Iker Casillas: "De Iker me gustaba la capacidad mental para llevar situaciones. Durante su carrera hubo momentos que una afición como la del Madrid le puso en duda. Saber llevar esas situaciones con la cabeza que él tiene le hace grande, lógicamente por sus paradas pero por la capacidad en los malos momentos de ser el único que decidió su futuro. Un recuerdo especial es la parada de la final del Mundial ante Holanda, que saca ese pie que puede parecer una situación normal pero en una final te da el Mundial".

Lo que ha querido dejar claro es que no se compara con el de Móstoles: "Yo no me comparo con Casillas, ni mucho menos. Llevo ocho partidos jugados en la selección. Es verdad que la competición es la misma, vivimos el día a día, no podemos pensar en sacar la mejor mano en una final cuando todavía estamos en la fase de grupos y tenemos que vencer a Polonia".

Pitos a Morata

Unai Simón también se ha referido al tema estrella: los pitos a Álvaro Morata. "Me da un poco de pena vivir esa situación. Yo no obligo a la gente a no silbar en el campo pero, cuando queremos ser un equipo, nosotros nos apoyamos. Queremos ganar esta Eurocopa por la ilusión que nos hace después de un año tan trágico que hemos vivido y hacer a toda la afición feliz. Tiene que ser una simbiosis. Les prometemos dar todo en el campo y ellos si al final tienen que optar por silbidos, no soy nadie para decirles que no, pero necesitamos el apoyo de la afición", ha afirmado el portero.

[Más información - Álvaro Morata, entre pitos y flautas: el gran señalado de la Selección por su falta de gol]