Pedri cierra filas en torno al 'caso Morata': "Es muy fuerte de cabeza"

Toda la Selección está con Álvaro Morata. Así lo ha demostrado Pedri González, que ha comparecido esta mañana ante la prensa después de convertirse en el debutante más joven en una Eurocopa con España. El futbolista del Barça aseguró que "está tranquilo" tras ser silbado por la afición española en La Cartuja en el estreno de La Roja con empate a cero ante Suecia. Además, está convencido de que cambiarán las tornas porque es "muy fuerte de cabeza".

La realidad es que desde que acabó el partido, todos en el vestuario han arropado al jugador que falló varias ocasiones claras. "Es un gran jugador y nos da mucho. Estoy convencido de que a partir de ahora los goles llegarán solos", explicaba un Pedri que también quiso dar un toque de atención a la afición: "Es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pitan. Me quiero quedar con los aplausos, que nos ayudan más".

Una noche especial para él fue agria por el resultado. Pedri vivió un momento inolvidable en su estreno en un gran torneo con España, convirtiéndose en el internacional más joven en hacerlo a sus 18 años. "No me imaginaba estar aquí y mucho menos salir de titular el primer partido de la Eurocopa. Es un sueño para cualquier niño y estoy agradecido por la confianza que me han dado todos los entrenadores", apuntó.

En cualquier caso, llamó la atención su discurso humilde sobre esta cuestión: "Antes de empezar por las preguntas quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido durante mi carrera. Desde Pepe Mel en Las Palmas que apostó por mí, hasta Koeman y Luis Enrique ahora. Es un honor ser el más joven en debutar en una Eurocopa". Le preguntaron si había recibido algún mensaje de Leo Messi, pero aseguro que no, que también vio su gol y que se alegraba por él.

El césped

Una de las cuestiones sobre las que más se habló tras el partido fue el estado del campo de La Cartuja, que enfadó tanto al vestuario como al cuerpo técnico. "El césped no es excusa. No empatamos por el césped pero no estaba en las mejores condiciones. Esperamos que para el próximo partido esté mejor para poder hacer nuestro fútbol", apuntó un Pedri que no quiere que se centre la atención sobre esta cuestión, si no en que tienen que hacerlo mejor.

Eso sí, para el centrocampista, España fue mucho mejor que Suecia. "Para mí fue un partido que dominamos de principio a fin. Ellos también tuvieron dos ocasiones, es cierto. Pero hicimos un gran partido y si seguimos creando ocasiones al final el gol entrará", expuso Pedri. Sabe dónde está y cuál es la exigencia: "Somos España, siempre tenemos la exigencia de ganar porque somos uno de los grandes favoritos". Luis Enrique le ha dado galones con la decisión de su titularidad en el primer encuentro, ahora tendrá que reafirmarse con otra buena actuación ante Polonia este sábado.

