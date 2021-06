Bruno Hortelano confirma que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

Importante baja para la expedición de atletismo que acudirá a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bruno Hortelano, a través de su agencia de representación, ha anunciado que no estará en la cita de este verano después de no haberse recuperado al cien por cien de su última lesión. El atleta que fue medalla de oro en 200 metros lisos en el Campeonato de Europa de 2016 sigue en una espiral de mala suerte que no le ha permitido seguir desarrollando su carrera con normalidad.

Desde Alka Sport explican que Bruno no ha tenido "tiempo para realizar trabajo específico para ser competitivo" y que ahora se centrará "en 2022" donde le esperan "competiciones continentales y mundiales". El mejor velocista español de la historia no se siente preparado para estar al nivel que él desea. De esta manera, no podrá revivir las semifinales que alcanzó en Rio 2016 donde batió el récord de España del 200m.

En gran parte, el culpable es ese tendón de Aquiles que le ha traído por la calle de la amargura. Aunque asegura que está recuperado, Bruno cree que "tener la maquinaria lista no es lo único necesario para obtener los resultados deseados". La situación no era nada esperanzadora después de lo visto en su última aparición en el 'meeting' de Marsella. Allí corrió los 100 metros lisos, la cual no es su mayor especialidad, y dejó un registro bastante pobre.

En las pruebas de los 200 metros lisos que había participado en los últimos tiempos, solo dos en este año, los resultados han sido catastróficos, sin conseguir bajar de los 21 segundos. Su mejor marca hasta la fecha es un 21,25, la cual se sitúa muy por encima de la mínima olímpica. El corte está en 20,24. Finalmente ha preferido abandonar este objetivo para centrarse en el futuro. A sus 29 años, España sigue deseando que vuelva su mejor rendimiento.

Comunicado

Bruno Hortelano siempre se ha movido por objetivos que le ofrecieran una motivación especial, por ese motivo el horizonte estaba fijado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras haber sufrido repetidas lesiones y recaídas en los últimos años, tanto él como su equipo de trabajo decidieron centrar sus esfuerzos en sanar su lesión crónica de tendón de Aquiles y recuperar su cuerpo. Esa parte se ha conseguido con creces y las sensaciones del atleta han sido muy positivas. Pero tener la maquinaria lista no es lo único necesario para obtener los resultados deseados.

Cuando se habla de marcas de élite entra en escena un período de tiempo muy prolongado de entrenamientos específicos y no específicos necesario para conseguirlas. Esta temporada, y tras la ardua y delicada recuperación física, no ha habido tiempo para realizar trabajo específico para ser competitivo en 200m. Es por eso que Bruno y su equipo han decidido reconducir su preparación y pensar ya en los retos a medio y largo plazo. No será Tokio pero sí hay grandes competiciones continentales y mundiales en 2022 por los que Bruno quiere luchar. Aún quedan muchas metas ilusionantes que cruzar para Bruno Hortelano.

[Más información: El calvario de Bruno Hortelano: el rey de la velocidad en España que puede quedarse sin JJOO]