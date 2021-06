Las 'joyas' de la Eurocopa: ¿quiénes son las promesas de las grandes selecciones?

La Eurocopa es siempre una gran oportunidad para conocer a las joyas que empiezan a dar sus primeros pasos en el fútbol europeo. 24 selecciones se miden entre ellas, cada una con apuestas de futuro en sus plantillas que se enfrentan por primera vez en sus vidas a una experiencia así. La Euro es un escaparate de lujo y en las próximas semanas empezarán a repetirse nombres que a más de uno le suenan ahora a chino.

Un 74% del total de los jugadores que disputarán la Eurocopa debutan en el torneo. 459 de 622. No es casualidad ya que hay apenas cinco países cuya edad media para la Eurocopa es de 28 años o mayor. En el otro lado está Turquía, la selección con la plantilla más joven que no pasa de los 24,9 años de media. Le sigue Inglaterra, que tiene un equipo cargado de jóvenes estrellas y no supera los 25,2 años de media.

No hay que subir mucho en años para encontrar a España, que presenta una convocatoria para la Eurocopa con un bloque renovado respecto al Mundial de 2018, la última gran fase final, y con futbolistas como Ferran Torres, Eric García o un Pedri que hasta noviembre de 2020 era todavía menor de edad. La Selección de Luis Enrique tiene una edad media de 26,5 años, la quinta más joven de la Eurocopa.

Selección Jugador Edad Italia Alessandro Bastoni 22 Bélgica Jéremy Doku 19 Inglaterra Jude Bellingham 17 España Pedri 18 Alemania Jamal Musiala 18 Francia Jules Koundé 22 Portugal Nuno Mendes 19 P. Bajos Ryan Gravenberch 19

* Promesa a seguir de las 8 'grandes' selecciones

Es muy difícil seleccionar un pequeño grupo de estos jóvenes futbolistas y predecir que son los que van a ser la revelación de la Eurocopa, pero echando un ojo a las listas de las selecciones se encuentran varios futbolistas interesantes, más o menos conocidos para el público general.

Para empezar hay que hacerlo con Inglaterra, la segunda selección con la media de edad más baja (25,2 años). Hasta cuatro de sus jugadores han nacido en el siglo XXI: Phil Foden (21 años), Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (17) y Bakayo Saka (19), que hubieran sido cinco de no ser por la lesión de Mason Greenwood.

Se avecina récord

Llamativo es el caso de Bellingham, del Dortmund, que cumplirá 18 años a finales de junio y si debuta romperá el record de precocidad de la Eurocopa que pertenece a Jetro Willems, que debutó con Holanda en la Eurocopa 2012 con 18 años. También puede batirlo el polaco Kacper Kozlowski, de 17 años, unos meses más joven que Bellingham. Ellos son los más pequeños de la Eurocopa.

Las grandes selecciones tienen, cada una, a sus joyas preciadas. No solo España e Inglaterra. Por ejemplo, en la campeona actual, Portugal, que mantiene su bloque de los últimos años y no es, precisamente, de las selecciones más jóvenes, mima a Nuno Mendes. Se trata de un defensa polivalente, que en unos días cumplirá 19 años y acaba de 'romperla' en el Sporting CP que se ha proclamado campeón de Liga y Copa.

Jamal Musiala, con Alemania Reuters

Y de campeona de Europa a la del mundo, Francia. Les Bleus tienen la mayor cantera del planeta fútbol, aunque a este torneo Deschamps no ha traído a demasiados jóvenes. Jules Koundé hace tiempo que dejó de ser una sorpresa. Lo mismo se podría decir de Kai Havertz, en Alemania. Los de Löw, eso sí, sí llevan a la Euro a una perla de 18 años que tiene mucho que decir: Jamal Musiala (Bayern Múnich). A decir que este chico eligió la selección germana a la inglesa.

Otra con un bloque definido es Bélgica, que llega a esta Eurocopa en el momento culmen de su generación dorada (los De Bruyne, Hazard, Lukaku, etc.) y es la segunda selección de mayor edad (29,1 años de media). Aún así hay hueco para una joven estrella que va a dar mucho de que hablar en el futuro. Se trata de Jéremy Doku, de 19 años y del Rennes. El club francés pagó más de 25 'kilos' por él al Anderlecht hace un año y solo Neymar ha hecho más regates que él en Francia. Prodigio.

Para terminar la lista, uno de Italia (Alessandro Bastoni) y uno de Holanda (Ryan Gravenberch). Con ellos quedan apuntados, al menos, un jugador joven a seguir de las ocho grandes potencias para esta Eurocopa. Lo bueno de estos torneos es que las sorpresas están al orden del día e igual que habrá selecciones revelaciones, también habrá chicos de países más 'pequeños' que se lucirán en este gran escaparate.

[Más información - El Real Madrid pone atención a la Eurocopa: estrellas a vigilar en un gran escaparate]