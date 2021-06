El padre del 'Kun' Agüero ataca a Guardiola y confirma la continuidad de Messi en el Barça

El fichaje de Sergio 'Kun' Agüero por el FC Barcelona era un secreto a voces desde hacía ya varias semanas. Los problemas que han surgido con la celebración de la Copa América han provocado que todos los trámites se aceleraran y que se cerrara pocas horas después de la celebración de la final de la Champions.

El 'Kun' aterrizó en Barcelona, pasó reconocimiento médico, firmó su contrato, se hizo las fotos protocolarias, presentación en el Camp Nou, rueda de prensa de presentación con Joan Laporta y de nuevo avión para volar hacia Argentina. Así fue el agetreado día que tuvo que vivir el ariete argentino para poder decir de manera oficial que es jugador del Barça.

Sin embargo, hay alguien que todavía tenía algo que decir en este asunto y era su padre, Leonel del Castillo, quien ha hablado en Argentina sobre la situación de su hijo en estos últimos tiempos en un Manchester City que no confiaba en él para renovarle debido a la deciisón tomar por Pep Guardiola.

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City REUTERS

Leonel ha hablado en Radio La Red donde no se ha cortado ni un pelo y donde ha señalado a quien ha sido su último entrenador, el técnico catalán del Manchester City Pep Guardiola. Para el padre de Agüero, Guardiola ha actuado con una actitud falsa hacia su hijo y ha dado una imgen pública que en nada concuerda con la verdadera realidad.

Ataque a Guardiola

"No me creo sus lágrimas. Nunca fue sincero con mi hijo. En mi opinión, nunca lo quiso. Guardiola es un gran técnico, pero siempre quiere ser el protagonista de sus equipos. De un día para el otro te cambia los jugadores, el medio del campo... Los futbolistas nunca saben si son importantes o no. Dijo que Sergio era irremplazable, pero no lo tiene en la plantilla".

Lo cierto es que la imagen de Pep Guardiola llorando en la despedida de la temporada del Manchester City tras su último partido de la Premier League mientras le preguntaban por la salida de Agüero fue realmente llamativa. Pocos se creyeron esa lágrimas viendo como Pep ha tratado al delantero argentino en los últimos tiempos. Era un jugador que no entraba en sus planes desde que llegó, pero en este último curso el ninguneo ha sido total.

Con Messi hay futuro

Además, Guardiola relevó ese mismo día que la llegada del 'Kun' al FC Barcelona estaba prácticamente cerrada, algo que tampoco sentó bien. Por lo menos, el delantero de la albiceleste ha superado ya esa fase y ahora está contento de volver a reunirse con su amigo Leo Messi: "Está feliz tras fichar por el Barcelona. Son amigos suyos desde los 15 años y siempre han estado en contacto. Parece que Leo se va a quedar en Barcelona, así que van a jugar juntos".

Kún Agüero y Messi, con la selección de Argentina Reuters

Tampoco se ha andado por las ramas Leonel del Castillo al confirmar la contiuidad de Leo Messi en el Barça, un tema que preocupa y mucho en la entidad culés ya que el acuerdo y la operación no están todavía cerradas. Parece complicado que tras la llegada de Agüero que Messi pueda abandonar la entidad azulgrana, pero lo cierto es que no hay cerrado nada.

Agüero ha tenido algunas ofertas, llegadas desde Italia e Inglaterra sobre todo. No obstante, finalmente terminó llegando a España: "Mi hijo estuvo esperando hasta el último momento con el City, pero no sucedió. Había varios clubes que lo querían. El Arsenal y el Chelsea lo siguieron hasta el último minuto".

