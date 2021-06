Falso positivo por Covid-19 del 'Kun' Agüero tras su presentación con el Barça

En Argentina saltaron las alarmas al regreso de Sergio 'Kun' Agüero desde España. El futbolista acudió a la Ciudad Condal para la presentación como nuevo jugador del Barcelona y después puso rumbo a su país para concentrase con su selección. Fue a su llegada cuando le hicieron el pertinente test de antígenos y su resultado fue positivo.

Horas más tarde, el 'Kun' se sometió a una prueba PCR y fue en este test en el que se confirmó el negativo. Este conocido como 'falso positivo' ha dado mucho de qué hablar e incluso se informó primero del positivo y que no viajaría junto a sus compañeros a Santiago del Estero.

Según ha publicado TyC Sports, por seguridad, Agüero no viajará y Veronica Brunati ha publicado que el ex del Manchester City se ha sometido a numerosos test para comprobar que de verdad se trataba de un negativo: "El Kun Agüero se hizo 5 test la última semana y el de ayer de AFA le dio positivo pero ya le hicieron otro más complejo y dio negativo. O sea, que el de ayer fue un falso positivo".

Test negativo del #KunAguero , aquí está el documento que confirma que “no se detecta el virus” pic.twitter.com/pvYqnJvNsr — Veronica Brunati (@verobrunati) June 2, 2021

Hay que recordar que Agüero ya pasó la Covid-19 a principios de este mismo año. Pero Scaloni puede perderle para los duelos ante Chile y Colombia. Habrá que esperar para saber cuándo el 'Kun' se incorpora a los entrenamientos de la Albiceleste y a la dinámica de grupo.

La ilusión del 'Kun'

El 30 de junio acaba su contrato con el Manchester City y será después cuando firme su acuerdo con el Barcelona. Aunque en su presentación ya dejó claro que se cumplía un sueño para él con esta firma: "Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa. Es el mejor equipo del mundo".

"De chico dije que algún día se fijarían en mí, y acá estoy. No me lo imaginaba. Cuando llegó la oportunidad, cualquiera sale corriendo", comentó un Agüero que afirmó después que no dudó cuando se le presentó la oportunidad: "Cuando el Barça me llamó, ni lo dudé. No quiero otro equipo. Solo quiero el Barça. Así ha sido este mes y medio o dos meses. Cualquiera al que le preguntes, viene".

