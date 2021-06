Agüero no se arriesga con la renovación de Messi: "Lo tendrá que arreglar él"

El FC Barcelona ya tiene atado un refuerzo de cara a la próxima temporada. Sergio 'Kun' Agüero vestirá la camiseta azulgrana tras quedar libre y poner punto y final a su etapa en el Manchester City. Un fichaje muy aplaudido y que se ha vinculado a la posible renovación de Leo Messi, cuyo contrato acaba en apenas un mes. Sin embargo, ni el propio compatriota de Leo sabe la decisión que va a tomar el '10'.

El 'Kun', a su llegada a Argentina para preparar la Copa América, ha dejado claro que la renovación de Messi con el Barça no pasa por sus manos. "Lo tendrá que arreglar él", ha repetido el delantero. "No le puedo insistir para que siga, él es un grande y lo tendrá que arreglar con su representante", ha defendido Sergio Agüero.

Pese a que el ex del Atlético de Madrid sí ha bromeado con la posibilidad de hacer vida de amigos durante su concidiencia en el Barça, Agüero ha evitado dar una respuesta tajante. Un detalle importante, pues el 'Kun' es uno de los mejores amigos de Messi en la selección argentina, papel que se espera que cumpla también en la Ciudad Condal. Su sueño es compartir equipo.

Es por ello que, teniendo en cuenta esa gran amistad, desde un primer momento se vio el fichaje de Agüero como un gesto hacia su compatriota y capitán del Barça. Agüero, al fin y al cabo, cumpliría ese papel que tenía Luis Suárez en el vestuario y que dejó a Messi sin un apoyo fundamental.

Mientras tanto, el propio Leo Messi sigue manteniendo silencio. La estrella azulgrana ya dejó claro en su día que tomaría la decisión sobre su futuro una vez concluida la temporada. Y, salvo en alguna ocasión, el '10' no se ha pronunciado en absoluto sobre lo que hará con el FC Barcelona. El tiempo se agota y, pese a que desde el club se muestra cierto optimismo, el jugador no ha revelado ningún detalle.

Por delante tiene varias semanas con Argentina en la Copa América, pero con el conocimiento de que, una vez acabe el mes, será libre para tomar un nuevo camino. Una batalla que, en caso de acabar con Messi lejos de Barcelona, supondría la gran primera derrota de Laporta en esta segunda etapa.

El Barça, optimista

Frente al silencio de Messi, los guiños del Barça. El club, con el presidente a la cabeza, ha evitado cualquier tipo de comentario que pudiera generar más polémica o presión sobre el jugador. Sin embargo, y a la vista de las declaraciones de las últimas semanas, las negociaciones con Messi parecen avanzar hacia la renovación.

Laporta, de momento, ya ha asegurado que no es cuestión de dinero y sí de proyecto, además de que todo va por el buen camino. "El tema va bien, pero no está hecho. Como dijo el Kun, a todos nos ilusiona que jueguen juntos. El tema de Leo no es un tema de dinero por su parte", ha reconocido el máximo mandatario, que espera cerrar su principal 'fichaje' cuanto antes.

