Javier Tebas: "El Real Madrid puede fichar a Mbappé, sería bueno para La Liga"

Javier Tebas ha concedido una entrevista a El Golazo de Gol en la que ha hablado de la vuelta del público a los estadios. El presidente de LaLiga ha señalado que para el mes de agosto esperan estar "ya en aforos elevados, superiores al 50 por ciento", incluso pudiendo alcanzar el 60 o el 70 por ciento.

Además de eso, también ha hablado de varios nombres propios, como de la reciente salida de Zinedine Zidane del Real Madrid: "Prefiero a Zidane en La Liga, pero si se va porque no está contento en el Madrid. ¿Embajador de La Liga? Creo que su idea va por otros derroteros, quiere seguir entrenando".

Tebas ha aprovechado el tema para lanzar un nuevo dardo a Florentino Pérez: "No me ha extrañado lo que ha dicho Zidane de Florentino. Ha sufrido filtraciones interesadas". Y de ahí a hablar a otro técnico de La Liga: el 'Cholo' Simeone. "Pensé que el Atlético iba a aguantar y eso es bueno para la competición. Bien por el Atlético y sus aficionados. Es un campeón diferente, algo bueno para todo el mundo".

En cuanto a éxitos, el presidente de LaLiga no se ha olvidado del Villarreal después de que el 'submarino amarillo' conquistase la Europa League ante el Manchester United: "Ahora se valora más. Cuando los equipos españoles lo ganaban todo era una excepción. Esta es la realidad, es muy difícil. Pero ahí está el nivel del fútbol español".

Mercado de fichajes

En cuanto a futbolistas, el gran nombre propio del verano apunta a ser el de Kylian Mbappé, al que el Real Madrid sigue la pista desde hace años. Javier Tebas no ha descartado el fichaje del delantero francés por la entidad blanca, al tiempo que ha asegurado que no cree que puedan llegar el mismo año tanto Mbappé como Haaland.

"El Madrid podría fichar a Mbappé, puede hacerlo. Es verdad que el Real Madrid tiene que contenerse en otros temas. Bale es la clave de todo por el nivel salarial que tiene. Sería bueno para LaLiga que Mbappé jugara en España. Que un equipo traiga a Mbappé y a Haaland a la vez lo veo imposible", ha apuntado Tebas.

En materia de renovaciones, el dirigente ha apostado por la continuidad de Messi: "Creo que se va a quedar. No se va a hacer nada para que se quede Messi. Las normas son para todos. No vamos a cambiar el límite salarial". Más dudas le despierta el futuro de Sergio Ramos: "Me gustaría que Ramos siguiera, pero no lo sé".

