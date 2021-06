El 'Royal' Madrid sin Zidane: cómo queda el clan francés y una baza en el mercado

La salida de Zinedine Zidane del Real Madrid supone un giro de timón en la planificación del club para las próximas temporadas. La tendencia iba hacia la apuesta por el talento francés, siendo un mercado que el técnico conocía más que bien incluso de antes de su época como entrenador del primer equipo.

No hay que olvidarse que fue Zidane quien recomendó a Raphaël Varane cuando jugaba en el Lens o a Eden Hazard cuando era jugador del Lille. La Ligue 1 es la competición en la que mejor se manejaba Zinedine en cuanto a fichajes respecta y hacía allí apuntaban las miras blancas para las próximas ventanas de traspasos.

Zidane, además, consolidó un clan francés en el vestuario del Real Madrid. Encabezado por su figura y seguida por la de Karim Benzema, los franceses se hicieron 'fuertes' en el primer equipo blanco de la mano de los belgas (Thibaut Courtois y Hazard) con los que tienen mucho en común.

Luis Campos

Sin Zidane se pierde eso, aunque el Real Madrid ya se ha movido para contrarrestar su adiós en este sentido y, a falta de un sustituto en el banquillo, planea incorporar a su dirección deportiva a Luis Campos. Este portugués, un gurú del fútbol, ha hecho historia hasta en dos ocasiones siendo responsable directo en los recientes títulos de Mónaco y Lille en una Ligue 1 sucumbida al poderío económico del PSG.

Pero, de una forma u otra, la salida de Zidane tiene consecuencias en el denominado 'Royal' Madrid. Así queda el presente y futuro de los jugadores del clan francés y de los candidatos a unirse a él.

Varane

El de Varane es el caso más complicado. Si ya había nubarrones a su alrededor, con la salida de Zidane hay más. Termina contrato en 2022 y, de momento, no ha dado señales de querer sentarse a negociar su renovación. El Madrid no quiere que pase como con Sergio Ramos, que podría irse libre a final de mes, y traspasará al central francés este verano si no amplía su contrato.

Mendy

En segundo lugar está Ferland Mendy. Fue una apuesta de Zidane en 2019 y el Madrid dio salida a Sergio Reguilón para cumplir los deseos de su entrenador. El resultado del fichaje no ofrece dudas y es que el lateral zurdo ha dado un gran rendimiento, sobre todo esta temporada cuando no estuvo lesionado. Seguirá sin Zidane, pero desde ahora tendrá que pelear su puesto contra el empuje del canterano Miguel Gutiérrez.

Karim Benzema y Zinedine Zidane, durante el último derbi EFE

Benzema

Por último, está Karim Benzema. Su figura no se cuestiona en el Real Madrid y es que lleva tres años seguidos siendo el jugador más importante del equipo. Para el delantero, la salida de Zidane fue "una decepción", como dijo desde la concentración de Francia, pero su único deseo es seguir haciendo historia con la camiseta blanca y no piensa en salir del equipo.

Mbappé

En lo que a fichajes se refiere, hay un nombre que destaca por encima del resto: Kylian Mbappé. Es el gran deseo del Real Madrid y lo era también de Zidane. Zizou era uno de sus ídolos y siempre quiso ser entrenado con él, pero su adiós no supone nada en su fichaje. Antes de sus ganas de coincidir con Zidane hay otro deseo: ser jugador del Real Madrid. Eso sí, el PSG no lo pondrá fácil aunque se arriesgue a perderle gratis en 2022.

Camavinga, Aouar...

Detrás de Mbappé hay otros jugadores a los que Zidane recomendó en los últimos años. Sin contar a Paul Pogba (por el que el Madrid hizo todo para ficharle y cumplir la petición de su entrenador), Zinedine ha seguido de cerca la evolución de talentos como Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Rayan Cherki y un largo etcétera de futbolistas franceses y de la Ligue 1. Cuando llegue el nuevo entrenador (y Luis Campos) habrá que ver en qué posición de la agenda de fichajes quedan todos esos nombres.

