Karim Benzema: "Estaré en el Real Madrid la próxima temporada"

Karim Benzema no se mueve del Real Madrid. El jugador del momento por su regreso con la selección de Francia ha hablado ahora para el micrófono de beIN Sports y lo ha hecho sobre el club blanco, al cual está completamente entregado y del que no quiere irse.

"Estoy en medio de un sueño porque estoy en el Real Madrid. Cada temporada trato de hacerlo mejor. Individualmente, colectivamente, todavía estoy en medio de un sueño. Cuando estás en el Real Madrid y tienes la confianza del presidente, del entrenador y de todos los jugadores…", ha asegurado el '9' merengue.

"En el campo juego mi fútbol, el que siempre soñé jugar y hoy puedo ser juzgado por lo que estoy haciendo ahora. Este es mi fútbol, así es como juego. Yo soy ese jugador", ha continuado un Benzema que llegó al Real Madrid con tan solo 21 años y que ya entonces se dio cuenta "de lo que era" el club.

Karim Benzema, en un partido del Real Madrid en la temporada 2020/2021 EFE

"Llegué a Madrid muy joven, con 21 años. Me di cuenta de lo que era. Bueno, no enseguida porque era joven y acababa de llegar de Lyon. Con los años, me he dado cuenta de que no hay club más grande que el Real Madrid. Con todas las expectativas que hay alrededor de ese club. Después de hacer mi de camino en este club, por qué no dejar mi nombre inscrito en el club. Eso es lo que me motiva cada vez que uso esa camiseta. Es el club de mi vida", ha afirmado.

Se queda

"Personalmente cada año tengo que hacer más que el anterior. Tengo mucha más experiencia ahora. Soy un jugador libre, hago lo que amo en el campo. Como repito cada vez, ya sean los goles, las asistencias, los movimientos, todo lo bello, trato de dar espectáculo a la afición que nos sigue", ha seguido explicando Karim Benzema.

"Entonces, para mí, es importante estar en el campo y darlo todo cada vez porque amo demasiado el fútbol. Estaré en el Real Madrid la próxima temporada", ha sentenciado el delantero. Benzema quiere seguir y así va a ser. Y quién sabe si el año que viene compartirá también vestuario con Mbappé en Valdebebas.

Leyendas de Francia

En cuanto a otros grandes nombres en el deporte rey que han salido desde su país, Benzema ha evitado las comparaciones: "Todo el mundo ha tenido su momento. No se puede comparar. Lo que puedo decir es que aprendí mucho. No puedo ponerme al nivel de Platini, Zidane, Henry pero sé dónde está mi nivel. Sé que hablaré de eso después del fútbol porque estoy ahí y amo demasiado el fútbol. Son leyendas, han hecho cosas extraordinarias. A mí me toca seguir escribiendo mi historia".

