Deschamps y su conversación con Benzema: "Dijo algunas cosas bastante fuertes..."

El regreso de Karim Benzema con la selección de Francia está dando muchos titulares tanto en el país vecino como aquí. Cada movimiento que realiza o cada declaración de la que es protagonista no tarda en convertirse en viral. Y así ha pasado este lunes con las últimas palabras de Didier Deschamps sobre el delantero del Real Madrid.

En declaraciones para RMC Sport, el seleccionador de Francia ha señalado que si Benzema ha regresado con Les Bleus es por un tema puramente deportivo, como todas y cada una de las decisiones que ha tomado: "Solo hago elecciones deportivas. Por eso llamé a Benzema. Fue una convicción profunda la que me llevó a convocar a Benzema, pero no la diré".

Deschamps fue preguntado a continuación por si el jugador le había pedido perdón para volver a una convocatoria de la selección: "Perdón es una palabra muy fuerte. Desde que me convertí en seleccionador, he tenido ciertas situaciones con algunos jugadores. Pero nunca he sido radical. Si creo en lo bueno para la selección, me inclino en esa dirección. No es una decisión personal la de Benzema. Si lo hubiera sido, no la habría tomado".

Conversación Benzema - Deschamps

Lo que sí ha sacado la sonrisa de Didier Deschamps ha sido la pregunta sobre la sorpresa de Karim Benzema al conocer su convocatoria con Les Bleus: "¿Benzema esperaba ser convocado? Probablemente sí. No puedo responder por él, pero creo que se sorprendió. Él necesitaba la charla y yo también. Es lo que siento respecto al grupo, no respecto a mí".

"¿Por qué no se produjo antes la charla? Porque no hubo momento. Si se le convocó, es porque la charla salió bien", ha agregado un Deschamps que para finalizar no ha ocultado que el principio del cara a cara fue tenso: "Karim dijo algunas cosas bastante fuertes, pero después de tres minutos, todo volvió a la normalidad".

