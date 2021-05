Iñaki Angulo, en El Bunker CF: "Soy muy pesimista con Hazard en el Madrid"

Iñaki Angulo ha vuelto a El Bunker CF después de que se haya confirmado la salida de Zinedine Zidane y se comience a hablar de las posibles opciones para su relevo. A él, en lo personal, le gusta mucho Antonio Conte, aunque también ha opinado sobre Raúl González Blanco. Además, ha hablado sobre otros nombres propios como los de Sergio Ramos, Pep Guardiola, Eden Hazard o Kylian Mbappé.

Conte, su opción favorita

"Entiendo que Conte es bastante complicado, aunque a mí es el que más me seduce. A nivel de encaje de la plantilla puede haber alguna cosa complicada, pero al final es un tío que siempre ha ganado y, además, rápidamente. Es para proyectos cortos, evidentemente, pero es que la historia reciente del Real Madrid habla de entrenadores para dos o tres años. Que Conte sea para una cosa corta me parece lo menos importante".

Opción Raúl

"Es verdad que Raúl en cuanto a categorías inferiores ha conseguido cosas más importantes que incluso Zidane. Aunque es verdad que eso es difícil llevarlo al primer nivel. Zidane pudo ser segundo de Ancelotti y eso es importante. Con la marejada que hay ahora en el club, no sé si el entrenador que llegue de primeras va a tener las mejores condiciones. A Raúl no le puedes quemar".

Sergio Ramos

"Yo creo que el Real Madrid ha actuado aquí sí con previsión. Ha cerrado ya a Alaba, ha vivido sin Ramos con la explosión de Militao. Y está lo de Varane, que es un tema que me preocupa bastante. No sé lo que pensarán en el Real Madrid y en el City de sus últimos cinco meses. Veremos qué acaba ocurriendo. Si acaba en el Real Madrid, habrá que ver cómo gestiona a tantos centrales de primer nivel. Y si acaba en el City, a ver qué pasa con la gestión de Guardiola. Además de que todos sabemos que el cuerpo de 28 no es el mismo que el de los 35".

Pep Guardiola

"Hay que reconocerle un manejo de la escena extraordinaria. Creo que ha hablado hasta el Papa de esto. Se ha redimensionado la imagen de la medalla. Yo le veo como un cínico total. Creo que dirige fatal la final, pero ya que hasta por besar una medalla nos van a contar la vida y obra de Guardiola...".

Eden Hazard

"En la situación que está, por su edad, por sus dos años, por las lesiones, por lo que comentan sobre su profesionalidad, es lo que llamo un activo tóxico que se lo va a comer el Real Madrid. ¿El futuro de este chico? Ojalá me equivoque, pero mucho tiene que cambiar la cosa para que sus años 30, 31 y 32 puedan ser buenos, que pueda marcar doce o trece goles, que pueda ayudar de alguna manera. Soy muy pesimista con el bueno de Hazard".

Fichaje Mbappé

"Mbappé no es Ben Arfa o Rabiot. A Mbappé no le van a dejar en la grada ni amenazas... Gratis no se puede ir. Porque el Real Madrid o el que sea te puede dar 120 o 150 millones. Ahora está sonando fuerte Achraf Hakimi, han renovado a Neymar... Puedes perder al jugador o al dinero, pero no las dos cosas, es algo que lo dicen en Alemania y ahí son muy inteligentes. O hay renovación o le tienen que vender este verano, el PSG ya ha hecho todo lo que tiene en su mano para convencerle. La oferta económica es tremenda, veremos qué más jugadores ficha. Pero si en un mes o así no renueva, se tendrán que sentar a negociar. En el Real Madrid saben que quiere venir y los términos en los que vendría. En el PSG son ricos, pero no gilipollas, saben que tienen un proyecto serio".

