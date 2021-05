Tebas: "Espero que encuentren la mejor solución para los que somos del Real Madrid"

Javier Tebas ha puesto la nota polémica este jueves durante su comparecencia en la reunión CAP (Plataforma Consultora de Clubes). El presidente de LaLiga cargó contra la Superliga Europea y la FIFA, pero lo más comentado han sido sus palabras acerca de la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid, la cual se había anunciado poco antes de que hablara ante los medios.

Tebas despidió a Zidane alabando su trabajo en el club blanco, pero además dejó un mensaje que ha encendido al madridismo en medio de la guerra del directivo de la patronal con Real Madrid, Barcelona y Juventus, los miembros que se mantienen en pie en el proyecto de la Superliga Europea.

"Zidane ha traído grandes glorias al Madrid, es un gran entrenador. Mi apoyo a Zidane y espero que el Real Madrid sepa encontrar la solución lo mejor posible para que los que somos aficionados del Real Madrid podamos disfrutar de una gran entrenador y de un gran equipo". Ese "somos" de Tebas, sacando pecho de madridismo, ha generado una enorme polémica.

Javier Tebas, durante el IV Congreso Iberoamericano de CEAPI EFE

En esta misma aparición, Tebas dejó claro que LaLiga no va a ponerse en contra de la UEFA si esta sanciona a Real Madrid y Barcelona excluyéndoles de la Champions League: "Nosotros como Liga no vamos a defender a ningún club español que sea sancionado", dijo sobre un hipotético castigo a los dos clubes por defender la Superliga.

Contra la Superliga

Tebas afirmó que el fútbol no se va a la ruina y que no necesita a salvadores. Se refirió a los presidentes Florentino Pérez (Real Madrid), Joan Laporta (Barcelona) y Andrea Agnelli (Juventus) como "naúfragos" en un "barco que va a la deriva": "No nos vamos a la ruina. Modernizarnos no significa cambiar la competición, eso es hundirnos y llevarnos a la ruina, es trasladar el dinero a los clubes grandes".

"Para ellos (clubes que aún se mantiene en la Superliga), la modernidad es su cortijo", apuntó.

Sobre el papel que jugaron la FIFA, e Infantino como su presidente, Tebas expresó su total disconformidad con el trabajo realizado por el organismo internacional y dijo: "La FIFA es una organización muy respetada, pero cuando esas instituciones están dirigidas de forma equivocada, hay que denunciar que su presidente y su equipo no lo están haciendo bien".

