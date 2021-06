Laporta sigue dando pistas de la renovación de Messi: "No es cuestión de dinero"

El Barça sigue poniendo piedras en la renovación de Leo Messi. Joan Laporta ha aprovechado la rueda de prensa de presentación de Eric García para explicar que siguen avanzando en los pasos para llegar a la firma del argentino. Mientras, el '10' está en su país preparando una Copa América que está en el aire, a pesar de que se confirmó que se jugará finalmente en Brasil. En cualquier caso, lo más importante es la prolongación de contrato del astro.

"Lo de Messi no depende de la auditoría. Ya lo dije el otro día, el tema va bien y esperamos que siga progresando. Pero para esta operación ya habíamos hecho una reserva y preparado una estrategia. El tema va bien, pero no está hecho. Como dijo el Kun, a todos nos ilusiona que jueguen juntos. El tema de Leo no es un tema de dinero, por su parte. Está mostrando mucha comprensión y él quiere seguir y tener un equipo competitivo y que se ganen títulos. Insisto y lo dije ayer: ninguno de los fichajes se hacen en relación a estas negociaciones. Sabemos que Leo se quiere quedar, pero como Eric, tenía otras propuestas. Y esto lo estamos valorando mucho", respondió Laporta.

