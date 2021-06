Eric García acepta el desafío: "Tendré que estar al mismo nivel que Piqué"

Eric García ha cumplido su sueño y ha vuelto al Barça. El joven central de 20 años que jugará la Eurocopa de este verano con España llega tras 36 partidos con el primer equipo del Manchester City. Quiere quitarse la espina de este último año en Inglaterra y la emoción con la que se ha puesto la camiseta este martes es una muestra de que llega con ganas de reivindicarse como un central de futuro, pero también de presente.

La comparación rutinaria ha sido con Gerard Piqué, aunque el que será su nuevo compañero de equipo sí que ganó el título continental con el Manchester United antes de volver a la Ciudad Condal. "Yo estoy comenzando y él es y ha sido el mejor central de estos 10 años. Tenerle de compañero será una alegría pero también una exigencia. Tendré que estar al mismo nivel que él", explicó el joven central que todavía no tiene número.

La realidad es que deseaba estar en esta situación. "Tener hoy la oportunidad de haberme cambiado en el vestuario es un sueño hecho realidad. Tengo ganas ya de que empiece la temporada y vuelva la gente al estadio", concretó un Eric García emocionado. Es un hombre de la casa, ya que creció en La Masía. Eso sí, también explicó en la rueda de prensa la situación que vivió antes de decidir emigrar al Reino Unido.

❝ Araujo y Mingueza han mostrado un buen nivel. Si podemos jugar juntos, daremos lo mejor para el Club ❞

"Cuando me fui no se confiaba en la cantera como hoy en día, y creímos que ir a Manchester era lo mejor. Esa experiencia me ha hecho volver donde yo quiero estar. Estoy contento por lo vivido", argumentó el defensa. Está claro que siempre se mostró muy favorable a regresar y, a pesar de tener una oferta del City para renovar, decidió regresar.

Mateu Alemany también ha querido explicar esa situación: "Eric ha tenido una situación difícil en Manchester. Tomó una decisión que era no renovar, y eso siempre produce una situación complicada a nivel deportivo. Los clubes penalizan cuando un jugador no va a seguir. Ese es otro de los sacrificios que ha tenido que hacer él. Incluso en enero, esa operación no se hizo, algo para mí razonable. Reitero el agradecimiento a Eric y hay que valorarlo. Todos debemos ser conscientes de que habrá que hacer grandes esfuerzos para adecuarnos a la realidad del Barça. Todos en el club tendremos que hacer esfuerzos".

Ya apareció su nombre sobre la mesa en el pasado mes de invierno, pero Laporta se negó a pagar un traspaso para hacerse con sus servicios antes de tiempo: "Yo estuve muy tranquilo y sabía a quién tenía que escuchar. Yo ya dejé claras mis intenciones. Estaré defendiendo los colores del Barça y esto implica ganar. Somos un club ganador, quiero empezar ya este camino". Ahora sí ha tenido su gran momento con el Barça.

