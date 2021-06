Lewandowski juega con su futuro: "Siempre he tenido curiosidad por aprender una nueva cultura"

La continuidad de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich todavía está en entredicho. El delantero polaco ha jugado al despiste en los últimos meses y una vez ha acabado la temporada 2020/2021 y llega el turno de las selecciones, el propio jugador sigue dejando mensajes extraños.

En declaraciones para Canal+, Lewandowski ha dejado entrever que quiere vivir nuevas experiencias, pero también diciendo al mismo tiempo que le encanta Múnich. Sin embargo, su declaración de "sigo teniendo la mente abierta" está provocando que los rumores aumenten su volumen.

"Sigo teniendo la mente abierta. Me siento muy bien en el Bayern, la ciudad es magnífica, es un gran club. Siempre he tenido curiosidad por aprender un nuevo idioma, una nueva cultura. Pero no sé si será en el fútbol o después de mi carrera, ni siquiera yo lo sé", ha señalado Robert Lewandowski.

Lewandowski con el trofeo de pichichi de la Bundesliga Reuters

Se habla de los grandes clubes de la Premier League. Chelsea o Manchester City pueden ser solo algunos de los pretendientes del polaco, pero también se añade al PSG a la ecuación. Y es que la posible salida de Mbappé de París para firmar por el Real Madrid ha provocado que se vinculen a otros delanteros con la entidad francesa.

La posición de Lewandowski es la de no cerrarse puertas. Ni a su continuidad en el Bayern Múnich ni a la posibilidad de abrir una nueva etapa en un nuevo club. Aunque desde el conjunto bávaro no quieren ni oír hablar de esta opción. El propio Rummenigge ya dijo que "no está en venta".

Lewandowski y los goles

"No estoy obsesionado con los goles. Cuando asumo nuevos desafíos, trato de hacer lo que nadie ha hecho nunca. Porque me empuja a seguir adelante. Para mí, si haces algo que amas, puedes lograr metas que creías imposibles. Para ser honesto, pensé que ningún jugador podría acercarse a ese récord. Sobre todo porque no jugué varios partidos, estuve lesionado parte de la temporada. Y en realidad, no me doy cuenta de la magnitud de esto", ha asegurado el internacional por Polonia.

El número 1

Hace unas semanas, también habló en La Gazzetta dello Sport sobre sus éxitos recientes: "Llevo años entre los mejores, tal vez soy el mejor, me gustaría serlo. El Balón de Oro no era mi objetivo, gané el Premio FIFA y el Mejor Jugador de la UEFA, lo que significa mucho para mí. Messi y Cristiano llevan mucho tiempo en lo más alto, pero creo que ahora puedo invitarlos a mi mesa. Creo que puedo sentarme y hablar con ellos de fútbol, nuestra pasión, porque lo gané todo la temporada pasada".

"Mucha gente piensa que soy un robot, pero soy un humano. Para un delantero es muy importante entrenar todos los días. Es fundamental entrenar la mentalidad para tomar la mejor decisión en segundos. El talento es importante, pero sin mucho trabajo no durará mucho", sentenció 'Lewi'.

