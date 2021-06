Tebas espera que la UEFA sancione a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus por la Superliga

En las próximas semanas habrá grandes novedades en torno al problema de la Superliga Europea. La UEFA abrió un expediente sancionador a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín y, a la vez, un plazo para presentar alegaciones. Ha terminado este martes este período y está previsto que el organismo continental anuncie medidas en los próximos días. Justo ha coincidido con la visita de Javier Tebas al programa 'El Golazo de Gol', de Gol Televisión.

"Más que sanción, UEFA podría no inscribir a Madrid y Barça en la Champions. Creo que se pueden quedar fuera. Deberían estar asustados", explicó el presidente de LaLiga. Tebas ha insistido con la idea de que "Madrid, Barcelona y Juventus tocaron las narices a muchos clubes europeos e instituciones", cuestión por la que cree que se ha llegado a esta situación. Eso sí, Tebas cree que la idea de Superliga Europea "no ha terminado".

Durante esta entrevista con Manolo Lama y Javier Gallego, también ha aprovechado para criticar a Florentino Pérez, centrándose en lo sucedido en las últimas horas con Zinedine Zidane. "No me ha extrañado lo que ha dicho Zidane de Florentino. Ha sufrido filtraciones interesadas", expuso Tebas. Eso sí, el presidente de LaLiga ha explicado que prefiere "a Zidane en La Liga, pero si se va porque no está contento en el Madrid pues no se puede hacer nada".

También para atizar a la idea de la Superliga se congratuló del ejemplo del Villarreal en la Europa League. "Ahora se valora más. Cuando los equipos españoles lo ganaban todo era una excepción. Esta es la realidad, es muy difícil. Pero ahí está el nivel del fútbol español", concretó Tebas. Su postura durante el programa ha sido la misma que viene mostrando en las últimas semanas públicamente con las actualizaciones del problema de la nueva competición.

La última comparecencia

Tebas ya explicó durante la reunión de la CAP organizada por las Ligas Europeas su postura: "No debemos escondernos. No tengamos miedo a lo políticamente correcto para defender los principios que están en grave peligro como la meritocracia. El concepto de la Superliga no ha muerto". El presidente de LaLiga expresaba que parecía que se les creían por "tontos, ingenuos" y que había que tener "una actitud firme".

El oscense sigue pensando que la idea de clubes como Real Madrid, FC Barcelona o Juventus es romper del todo con el fútbol europeo tal y como se conoce, o su propósito sigue siendo el de vender esa idea a los aficionados. "Lo que se intentó hacer es muy grave, un golpe de estado contra el fútbol europeo, contra las competiciones europeas. Es muy grave lo que se hizo. El presidente de LaLiga respetará cualquier tipo de decisión que se tome estén clubes españoles o no implicados, los hechos no van con la nacionalidad sino con la conducta de lo que se hizo", defendió Tebas.

