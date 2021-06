Koke: "Se hace raro que no esté Sergio Ramos, pero tenemos un grupo joven y con ganas"

Koke Resurrección ha sido el primer protagonista de la selección española en rueda de prensa. El campeón de Liga con el Atlético de Madrid ha hablado sobre la próxima Eurocopa y también de la comentada ausencia de Sergio Ramos en la convocatoria del combinado nacional.

¿Cómo ilusionará España?

"La gente está esperando a la Selección. Lleva mucho tiempo sin poder ir a los estadios y se va a enganchar a la Selección los que puedan ir al campo y los que nos sigan por la tele".

¿Llevaría a algún jugador del Atlético a la Selección?

"Los jugadores que vienen a la Selección son muy buenos y me llevaría a todos para mi club, pero eso es imposible".

Campeón de Liga

"Cuando eres campeón quieres volver a ganar y ser campeón siempre. Con ilusión venimos, a hacer las cosas bien para intentar ganar".

¿Hay opciones de ganar la Eurocopa?

"Somos un grupo con gente joven y veterana y queremos hacer las cosas bien para que ojalá llegue lo que deseamos que es ser campeones".

¿Ha llevado su cama Hogo a la concentración?

"Sí, descanso bien en mi casa y la recuperación es muy importante. Todo lo que venga bien para estar a tope lo hacemos".

Luis Enrique dice que están entre los favoritos...

"Ha selecciones grandísimas, de muchísimo nivel y España es una de ellas. Respetamos a todas y vamos a intentar hacer un buen papel".

Ya es un fijo con España

"He seguido trabajando igual. No siempre estamos en el mismo estado de forma. Es cierto que el estilo de juego del Atlético este año me ha beneficiado, porque hemos tenido más posesión y más ataque, y esa forma de jugar me ha beneficiado".

Relevo en la capitanía

"Me dieron un consejo cuando me hicieron capitán del Atleti, que no cambiara mi forma de ser y que no me creyera más que nadie".

Marcos Llorente de lateral

"Marcos rinde en cualquier posición que le pongan y en la Selección va a rendir mucho. Siempre da todo lo que tiene para beneficiar a la Selección".

Apoyo de la afición en Sevilla

"Sevilla siempre ha apoyado mucho a la Selección. Echamos de menos a la gente en las gradas, se nos hará incluso un poco raro al principio, pero nos dará mucha confianza el apoyo de nuestra gente".

¿Se siente fuerte tras una intensa temporada?

"Estoy acostumbrado a trabajar. Estoy fuerte de piernas. Me siento muy bien, con muchas ganas de hacer bien las cosas con la Selección".

Ausencia de Sergio Ramos

"Son decisiones del entrenador, que hace la lista. No solo Ramos se ha quedado fuera, se han quedado más compañeros. Se hace raro que no esté Sergio, pero tenemos un grupo joven con ganas y queremos que los que no han podido venir se sientan orgullosos".

Una favorita para la Eurocopa

"Hay varias. Francia, Alemania, Portugal, Holanda, Italia, Croacia son selecciones que se lo van a dejar todo. Nadie gana fácil, va a ser una Eurocopa bonita porque todos se van a dejar lo que tienen para poder ganarla".

Papel en la Selección

"Mi papel siempre ha sido el de sumar, siempre ayudaré a la Selección a que intente ganar".

¿Es una Selección inexperta?

"Tenemos mezcla de gente veterana y juventud y podemos hacer una mezcla muy bonita para poder hacer algo grande".

¿Preparado para tirar de carro?

"Estoy preparado para sumar desde donde me toque. No voy a ser ni más ni menos que nadie, haré lo que tengo que hacer cuando me toque".

Opciones de España

"Llevamos tiempo preparando este torneo y tenemos mucha hambre y muchas ganas. Y llegamos sin tener tanta presión como había justo después de ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa".

Sello Luis Enrique

"Luis Enrique tiene clara la idea de juego. Como centrocampista tengo claro lo que quiere de mí. Tácticamente me ha sorprendido. Es un grandísimo entrenador. Da igual el resultado que lleves, porque siempre tiene la misma idea de tener el balón, defender y atacar con balón".

El grupo de España

"Suecia, Polonia y Eslovaquia son tres grandes selecciones. Pero Suecia es el primer rival y el más importante porque es el primer partido y es fundamental ganarlo".

