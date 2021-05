9 de 9

Klose, mítico delantero del fútbol alemán, atraviesa un duro momento por un problema de salud: "De repente sentí un fuerte dolor en la pierna, que no podía identificar en absoluto. El diagnóstico fue un poco chocante para mí", ha contado.

"Tengo dos trombos en la pierna. No puedo recibir un golpe, no puedo correr, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol", relata. Y ha decidido aparcar su preparación como entrenador -trabajaba de ayudante de Flick en el Bayern- hasta haberse recuperado del todo. Promete que volverá.