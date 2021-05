Joaquín Sánchez desvela cómo Raúl y Florentino intentaron ficharle para el Real Madrid

Joaquín Sánchez ha ido a divertirse a 'El Hormiguero', el programa de Pablo Motos en Antena 3. Con motivo de la presentación de su primer libro, 'Vivir con arte', se ha pasado por uno de los programas más reconocidos de la televisión española con su gran capacidad de hacer reir a todo el mundo. La realidad es que ha dejado varios momentos brillantes, como por ejemplo la anécdota en la que Florentino Pérez y Raúl le intentaron convencer para fichar por el Real Madrid.

"Yo estaba con Raúl, que entramos juntos al baño. Cada uno se sujetó la suya, ¿eh? Y en ese momento al salir entró Florentino Pérez. En ese momento, le dijo que mirara a ver si fichaban al chaval... ¿a ti te ha llamado?", explicó entre carcajadas Joaquín. "Igual es que le bailó un número, el 3 o el 6", apuntó bromeando el jugador del Real Betis que ha renovado esta temporada por un año más y cumplirá los 40 años como futbolista profesional.

No fue al único equipo que rechazó, ya que también Mourinho se interesó por él para llevárselo al Chelsea. "Con el corazón en la mano: lo rechacé porque a las 3 de la tarde era de noche", destacaba entre risas. No esconde que habría sido una buena oportunidad para ganar títulos "o alguno más que no tengo ninguno", puntualizaba entre carcajadas. "Me estoy haciendo una casa y el arquitecto no para de ponerme vitrinas. ¡Pon pared para los cuadros, que no tengo trofeos!", le explicaba a Pablo Motos mofándose.

"Quién me iba a decir que iba a venir a presentar un libro, Pablo", comenzaba la entrevista el verdiblanco. Durante la conversación con Motos, Joaquín admite que "es un libro muy blanco". "Es mi vida. Quiero transmitir que nada es perfecto, ni fácil, ni te cae del cielo. Pero hay que ponerle ese arte y esa manera de vivir que te hace superarte", concretó sobre lo que significa cada página de su primera publicación en las librerías.

El libro

El futbolista bético ha lanzado su primer libro, titulado 'Vivir con arte', y lo ha presentado haciendo gala de su peculiar y característico sentido del humor: "Cosas que hay que hacer, por lo menos, una vez en la vida: plantar un árbol, o un bosque, lo que tú quieras; tener hijos. Yo tengo dos niñas. Quise hacer el equipo de fútbol, pero no hubo manera. 'Vivir con arte', para todos vosotros. Espero que os guste".

Joaquín ha presentado su último proyecto, un libro que ha editado la editorial Random Comic y que saldrá a la venta en su primera edición el próximo 20 de mayo. La reseña de su libro deja a las claras lo que se puede esperar de esta obra. "Joaquín sabe que la manera de vivir de verdad es VIVIR CON ARTE. Todos tenemos algo en común: vivimos lo bueno, lo malo, lo peor y lo mejor. A todos nos toca luchar para conseguir lo mejor, sin dejar de disfrutar lo bueno; esforzándonos para pasar lo malo y superar lo peor. Porque de lo más bajo puedes subir a lo más alto o al revés. Y el secreto de una buena vida siempre está en el mismo lugar: en tu cabeza, ¡y en tus manos!", explicaba en la publicación donde lo anunciaba.

