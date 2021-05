Gerard Moreno cumple su promesa con La Resistencia en la final de la Europa League

El Villarreal se enfrentaba al partido de sus vidas en el Gdansk Stadium y pese a no llegar con el cartel de favoritos, el 'submarino amarillo' golpeó primero al Manchester United. Y quién si no marcaría el primer gol de la final. Pues ese no fue otro que un Gerard Moreno que sigue demostrando que está en un gran estado de forma.

El delantero había acudido al programa La Resistencia y había hecho una promesa a David Broncano si marcaba durante la final de la Europa League. Promesa hecha y promesa cumplida. Gerard Moreno no faltó a su palabra y celebró su tanto como si le fuesen a vacunar.

La diana del internacional español, que ha sido uno de los elegidos por Luis Enrique para disputar con la Selección la próxima Eurocopa, llegó justo antes de que se cumpliese la primera media hora del partido y después de un sobresaliente centro al área de Dani Parejo a saque de falta.

Hoy todos con el VILLARREAL



Nuestras bendisiones, @GerardMoreno9 pic.twitter.com/qiqbsh5ekY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 26, 2021

Llegó forzado al remate Gerard Moreno, pero logró tocar lo justo el balón, tras estirarse todo lo que pudo, para batir a David de Gea y poner por delante al Villarreal ante el Manchester United en el Gdsank Stadium de Polonia, en el que coloreaban las gradas algunos miles de aficionados.

Pese a la emoción del momento, el delantero no se olvidó de su promesa y cumplió con La Resistencia. Todos los focos estaban puestos en él, ya que si hay un referente en este Villarreal, ese es Gerard Moreno. Y, precisamente, de él habló Manu Trigueros en la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL previa a la final.

Confianza del vestuario

"Lleva una temporada espectacular, nos está dando mucho. Ha encontrado su sitio en el esquema de Emery a la perfección y nosotros pues estamos muy agradecidos de lo que nos está dando. Nosotros estamos intentando siempre ayudar para que se sienta bien, para que se sienta con confianza y creo que se le nota en el campo la confianza que tiene en sí mismo por las acciones que intenta hacer. Está tocado por una varita porque muchas de las que toca acaban dentro de la portería. Esperemos que siga así en la final", nos dijo Trigueros sobre su compañero. Y así ha seguido...

[Más información - El infierno del Villarreal que se convirtió en sueño: 9 años de lucha, un verano clave y una revancha]