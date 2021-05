Emery: "No tengo revancha el Manchester United, estoy orgulloso de defender al Villarreal"

Villarreal y Manchester United se enfrentan este miércoles 26 de mayo en la final de la Europa League 2020/2021. Unai Emery, acompañado de Manu Trigueros y Pau Torres, ha comparecido en la tradicional rueda de prensa previa al partido. El técnico ha señalado que hay ganas e ilusión y que saldrán al campo a imponer su estilo.

Romper barreras

"Con momentos malos que se habían superado, como las anteriores semifinales, el proyecto del Villarreal seguía siendo importante para lograr cosas importantes. Estas últimas temporadas se han roto barreras, y este año hemos roto la barrera de semifinales".

Planteamiento para la final

"Nuestra misión es trabajar para darle a los jugadores las mejores cualidades para mañana y jugar con nuestras características e idea de juego ante el Manchester United".

Jugar ante el favorito

"Hace diez meses si hablabas de favoritos el Manchester United estaba ahí. Nosotros estábamos entre esos equipos que podían llegar o quedarse en el camino, y lo hemos logrado. Nos enfrentamos a los favoritos, con una experiencia y una historia, pero nosotros tenemos capacidad para poder pelearlo, tenemos argumentos para poder estar en nuestra mejor versión, y buscando nuestras opciones, podemos tener opciones de ganar".

Finalista merecido

"Estamos orgullosos de hacer un buen trabajo, y ahora hay la responsabilidad de dar un paso más, de seguir rompiendo barreras que podamos tener. Hay que disfrutar de esta final, pero pensando en ganar con todo el respeto a esta competición que no para de crecer y en la que cada año los equipos tienen mayor nivel. Nuestro lugar en la final es merecido".

Cara y cruz

"Con el entrenamiento abierto no se puede ocultar: Samu Chukwueze no va a estar y si Foyth se entrena hoy con normalidad, mañana estará disponible para poder utilizarlo".

Imponer su estilo

"Hay que llevar el partido a nuestro terreno, a nuestra personalidad e imponernos al rival en momentos del partido. Tenemos que ajustar sus cualidades para evitar que aparezcan mucho".

Ganas e ilusión

"Mañana nos encontramos en un buen momento, con ganas e ilusión. Con un equipo que ha sido capaz de dar buenas respuestas y ser un equipo fiable en esta competición. El United se puede sentir favorito y que en su mejor versión puede ganar a cualquiera, pero analizando lo bueno nuestro y lo que ellos pueden hacer o no, sabemos que tenemos nuestras oportunidades. Hay que agarrarse fuerte a ellas y nosotros lo vamos a hacer".

Consecuencias tras la final

"No pensamos en las consecuencias o no de ganar. Controlamos el juego, controlamos el trabajo y las ideas sobre el terreno de juego. Lo que pasa después de una final, se gane o se pierda, viene tanto si te gusta como si no, y ahora mismo no es momento para pensar en eso".

Dudas sobre Maguire

"El Manchester United tiene infinidad de recursos para reemplazar a jugadores lesionados. Respetamos al rival y a la competición, pero desde el respeto tenemos que hacer ganar nuestro respeto y nuestra presencia e idea en el campo".

Pasado gunner

"No siento una motivación extra por haber entrenado al Arsenal. Siento la obligación y el orgullo de defender este proyecto del Villarreal, pensando en todos los que están trabajando para construir un proyecto muy grande. No tengo ninguna revancha deportiva con ningún equipo inglés. Tengo orgullo de poder jugar esta final y defender el escudo de este gran club que es el Villarreal".

