Acaba la cumbre Laporta - Koeman: seguirá siendo entrenador del Barcelona... de momento

El Camp Nou ha concentrado parte de la atención mediática después de que se conociese que se iba a producir este martes una reunión entre Joan Laporta, Mateu Alemany y Ronald Koeman. Tras horas de espera, alrededor de las 20:00 horas de la tarde llegó el holandés a las instalaciones y alrededor de media hora más tarde las abandonaba conociendo que de momento continuará en el cargo.

Esta cumbre había despertado tanto revuelo porque se esperaba que se confirmase de manera definitiva si Koeman sería el entrenador del Barcelona la próxima temporada o no. Sin embargo, el desenlace del culebrón todavía no se conoce. Aunque de momento sigue siendo técnico blaugrana, las reuniones no han acabado aquí y las conversaciones continuarán.

Koeman llegó acompañado de Rafael Yuste, vicepresidente del Barça, y de Rob Jansen, su propio representante. Y estos mismos fueron los que le acompañaron a su salida, fundiéndose en un apretón de manos después de no llegar a una solución en esta primera cumbre entre club y entrenador. Por el momento, se ha conocido que en los próximos días se producirán nuevos encuentros.

Koeman con rostro serio en el partido ante el Eibar EFE

Antes de acabar la temporada, en la que el Barcelona consiguió ganar la Copa del Rey, pero defraudó tanto en La Liga como en la Champions League, Laporta y Koeman ya se encontraron en el restaurante Vía Véneto, tal y como confirmaron los medios catalanes, pero entonces hablaron de volver a reunirse una vez finalizada la campaña 2020/2021. Dicho y hecho. Aunque sin resolución.

Culebrón culé

Cuando Koeman llegó el pasado verano, con Bartomeu como presidente, el neerlandés firmó por dos temporadas. Así las cosas, al técnico todavía le queda un año para acabar su contrato con la entidad azulgrana. Con el cambio en la presidencia ya se comenzó a especular con posibles entrenadores más del gusto de Laporta como Xavi Hernández, Arteta e incluso Flick.

"Yo he dicho desde el primer día que quiero seguir y cumplir mi contrato. La última palabra la tiene el presidente", dijo justo antes del último partido liguero el actual técnico culé. Aunque también dijo haberse sentido desarropado por parte del Barça: "En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club".

Desde la Ciudad Condal se asegura que Koeman no es el entrenador de Laporta y eso hace navegar al ex de la selección de Holanda en un mar inquieto. Por el momento, sigue a los mandos del equipo, pero esto puede cambiar en cualquier instante. Por ahora, nada ni nadie asegura que Ronald Koeman sea el entrenador del Barcelona para la temporada 2021/2022.

