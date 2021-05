Guardiola y su polémica con Mateu Lahoz: "Confío en mi equipo"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, explicó que cuando empezó a entrenar nunca pensó en vivir todo lo que ha vivido, apenas unos días antes de buscar su tercer título de la Champions League contra el Chelsea. Allí se encontrará con Mateu Lahoz, el mismo árbitro al que criticó tras la eliminación de esta competición ante el Liverpool en 2019, cuestión que no olvida pero intenta que no le preocupe demasiado: "No he hablado con él desde entonces. No me preocupa que sea el árbitro el sábado. No puede importarme menos. Tengo mucha confianza en mi equipo".

Un año antes, fue expulsado al descanso por protestar por un gol anulado ante la Roma. UEFA le abrió un expediente disciplinario por "conducta inapropiada", pese a las declaraciones posteriores del entrenador español, que aseguró no haber insultado a Mateu: "sólo le dije que es penalti. A Mateu ya le conozco de España, así que me lo podía imaginar". Fue sancionado también con dos partidos por estas declaraciones.

El catalán viene de ganar la Premier League este año y confía en el impulso de su equipo. "No puedo pedir más de lo que he vivido en mi carrera. Hemos hecho un gran torneo y tenemos cuatro o cinco días para prepararnos. Cuando empecé a entrenar nunca pensé en vivir todo esto", dijo Guardiola en el 'media day' previo a la final de la Champions. También afirmó que tiene "una idea" del equipo que pondrá este sábado, pero que todavía tiene que definirlo.

"Somos un equipo muy parecido al de otro años, pero los márgenes son muy estrechos en esta competición. Este año ha caído de nuestro lado, otros estábamos fuera", apuntó el técnico español cuando fue preguntado sobre porqué el equipo sí ha alcanzado la final esta temporada.

It's press conference time!



Tune in to hear from @PepTeam and @IlkayGuendogan as we gear up for the #UCL final!



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗟𝗜𝗩𝗘!



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) May 24, 2021

Los medios sacaron a relucir las últimas dos victorias del Chelsea en los partidos que les han enfrentado, pero Guardiola cree que es "un nuevo partido". "Algunos equipos necesitan muchas finales para ganar el título, otros necesitan solo uno. Hemos ganado mucho títulos por primera vez, hemos llegado a las semifinales por primera vez, a la final por primera vez. Tengo mucha confianza en mi equipo". "Hemos tenido suerte de ganar la Premier tres partidos antes, pero la preparación de verdad para la Champions empieza ahora, el miércoles y el jueves", señaló sobre la preparación.

Uno de los nombres propios de esta temporada ha sido Phil Foden, sobre el que ha vuelto a tener buenas palabras: "No podemos esperar que un jugador que empezó a los 17 sea el mismo a los 20. Si fuera el mismo jugador, no habría jugado los minutos que tiene esta temporada. Creció, su ambición creció y está listo". Gundogan, que también habló en esta rueda de prensa, también le halagó explicando que "se ha convertido en uno de nuestros jugadores principales" y recomendándole "que no cambie nada", tampoco de equipo como se ha rumoreado en los últimos meses.

Tuchel

Guardiola señaló una experiencia que compartió con Thomas Tuchel, el técnico del Chelsea. "Quedamos una vez para comer, junto a otras personas. Fue una charla interesante. Hablamos de fútbol, de sus ideas, de las mías, de jugadores. Tenemos buena relación, pero los dos queremos ganar", sentenció el técnico del City.

[Más información: Guardiola confirma el fichaje de Agüero por el Barça y la renovación de Leo Messi]