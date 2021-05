El Barcelona se retira de la carrera por el fichaje de Haaland este verano

El Barcelona no fichará a Erling Haaland este verano. Desde TV3 se informa de que en Can Barça no salen las cuentas y han decidido descartar la incorporación del deseado delantero noruego para poner todos sus esfuerzos en conseguir la renovación de Leo Messi.

Según ha revelado el periodista Xavi Torres, el club blaugrana está "ahogado" y no puede hacer frente a dos operaciones tan importantes como serían la del fichaje de Haaland y la de la renovación de Messi. El nombre del nórdico había sido vinculado con el Barça en los últimos meses, así como con el Real Madrid, los equipos de Mánchester o el Chelsea.

Aunque todo apunta a que el internacional noruego se quedará al menos un año más en el Borussia Dortmund. Desde el Signal Iduna Park no han hecho otra cosa que lanzar mensajes en esta dirección. El último en hacerlo ha sido Michael Zorc, quien bromeó al señalar que parece un papagayo por repetir esto mismo una y otra vez.

Haaland colocándose la cinta durante un partido Reuters

"Ya parezco un papagayo, he dicho lo mismo tantas veces... Estamos planeando la nueva temporada con Haaland. Se quedará con nosotros. Parece que aunque lo diga cinco veces más a nadie va a importarle...", dijo Michael Zorc en declaraciones ofrecidas por Sky Sports.

El pasado mes de abril, el propio director deportivo del Borussia Dortmund apuntó lo mismo y al mismo medio de comunicación: "Hicimos una declaración clara sobre el caso de Haaland. La decisión no se tomará sin el Borussia Dortmund. No importa dónde terminemos, Erling seguirá jugando para nosotros".

También en el Real Madrid ha bajado posiciones el nombre de Haaland. Ahora los esfuerzos del club blanco están puestos en conseguir el fichaje de Mbappé, quien parece decidido a abandonar el PSG al final de la presente temporada. Aunque el verano es muy largo y cualquier cosa puede pasar todavía.

Renovación de Messi

Él Barcelona no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que Messi se vaya, más después de que el propio Leo mandase un burofax comunicando que quería irse el pasado verano. Pero ahora el escenario ha cambiado. Joan Laporta es el presidente y con él siempre ha mantenido una buena relación el '10' argentino.

Laporta no quiere ser el presidente con el que se fue Messi. Y por ello está dispuesto a ofrecerle el proyecto deportivo que la 'Pulga' ha demandado. Pero sin Haaland y sin Neymar, quien ha renovado por el PSG recientemente. El que parece que sí vestirá de azulgrana en la 2021/2022 es el 'Kun' Agüero con el que Lionel Messi comparte vestuario en la Albiceleste.

