Neymar renueva con el PSG hasta 2025

Ya es oficial. Neymar Jr. seguirá siendo futbolista del PSG hasta 2025. El club parisino ha hecho oficial este sábado lo que era un secreto a voces y se acaba de una vez por todas con los rumores que hablaban de la salida de Ney durante los últimos años y que le volvían a colocar en la órbita del Barça de cara al próximo verano.

El PSG lo hizo oficial a través de sus redes y compartió unas palabras de Neymar: "Estoy muy feliz, muy feliz de extenderme con París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos allí, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato".

"Mi objetivo, cuando llegué al Paris Saint-Germain, era situar al Paris Saint-Germain en lo más alto, entre los mejores, y nos estamos acercando. Estamos acumulando cada vez más experiencia para resistir este tipo de partidos, para saber jugar una Champions. Y París va por buen camino, nos estamos acercando a nuestro objetivo y sentimos cada vez más el deseo de ganar la Champions aquí. Estoy seguro de que podemos hacerlo", añadió.

Neymar también habló de su camino en París desde que aterrizara en verano de 2017: "En 4 años he cambiado mucho, he aprendido mucho. También sucedieron cosas que no deberían haber sucedido. Tuvimos peleas, algunos momentos tristes, pero la evolución dentro del club ha sido genial. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de la historia del Paris Saint-Germain. Y luego, creo que mejoré como persona, como ser humano, también como jugador. Así que estoy muy feliz de extenderme, de ser parte de la historia de París y espero poner aún más trofeos en la estantería del Paris Saint-Germain".

Preguntado sobre los motivos de su renovación, los desgrano así: "La primera razón por la que tomé esta decisión es simplemente la felicidad. Es una alegría formar parte de este grupo, de este equipo, del Paris Saint-Germain. Y también, claro, por la afinidad que he creado con el club, el trabajo que realizamos día a día, los jugadores y un excellente entrenador que nos ayudará a crecer todavía más. Todas estas cosas te hacen creer aún más en el proyecto".

