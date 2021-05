Neymar Jr. explica su renovación con el PSG: "Lo he hecho por felicidad"

La noticia del fin de semana en el universo futbolístico ha sido la renovación de Neymar Jr. El brasileño se ha vinculado con el PSG hasta 2025 y ha acabado con los rumores que le situaban en el Barça. En los últimos días se habían incrementado las voces que ponían al jugador del equipo parisino en Barcelona, pero desde la capital de Francia han respondido con el movimiento definitivo. El exjugador del Santos ha hablado por primera vez para explicar por qué ha tomado esta decisión.

"La primera razón por la que he tomado esta decisión ha sido por felicidad. Es increíble formar parte de este equipo, este grupo y del PSG. Tenemos un técnico excelente que nos va a aportar mucho en el futuro. Todas las cosas que se van a hacer a partir de ahora van a estar relacionadas con el proyecto", concreta en el programa 'Telefoot'. Declaración de intenciones del brasileño dejando claro que es feliz en París.

El brasileño no ha conseguido llevar al equipo a conseguir su primera Champions League, quedándose la temporada pasada con la miel en los labios tras perder la final ante el Bayern y cayendo en semifinales en esta campaña. "Mi objetivo desde que llegué al PSG fue el de poner al equipo entre lo más alto y entre los mejores, algo que estamos consiguiendo. Actualmente, acumulamos más experiencia para afrontar partidos como el del Manchester City y hemos aprendido de las grandes citas", argumenta Neymar.

La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement mon bonheur. C’est incroyable de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain.#Neymar explique pourquoi il a prolongé (@jordanollivier) pic.twitter.com/TVLRoo9bwY — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 9, 2021

La estrella del equipo parisino tiene claro que está en el bando correcto. "París está por el buen camino, estamos acercándonos a nuestros objetivos y nos sentimos cada vez más capacitados para ganar la Champions. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Yo he cambiado bastante, he aprendido bastante. También han pasado cosas que no han podido llegar. Pienso que he mejorado como persona y como jugador también", sentenció el jugador del PSG. Por lo menos tendrá cuatro años más de contrato para buscar estos objetivos que le llevan atormentando desde su llegada a la capital de Francia.

Palo azulgrana

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barça provocó que se esté buscando un gran fichaje en el próximo verano. El nombre de Haaland, ha perdido fuerza, por eso aparecía el de Neymar. Desde diversas fuentes llegaba que la renovación del brasileño estaba más encaminada de lo que parecía, pero desde Cataluña se revelaba en los últimos días que la intención del Barça de acometer el fichaje del brasileño era real. La respuesta del club parisino que preside Nasser Al-Khelaïfi ha sido negativa, declarando a Neymar como un jugador intransferible con esta nueva renovación, con la que el brasileño cobrará aún más. El PSG, que cada vez ve más perdido a Mbappé, vio que perder también a Neymar hubiera sido un mazazo terrible.

[Más información: Neymar renueva con el PSG hasta 2025]