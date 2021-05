Xavi se aleja del Barça: "Estoy cerca de renovar, mi salida es un rumor"

Xavi Hernández no quiere moverse del Al-Sadd. El exjugador del Barcelona, ahora en los banquillos, ha confirmado que está muy cerca de renovar con la entidad catarí. Su contrato acaba este mismo verano y había notables dudas sobre qué decisión tomaría. Los rumores sobre un posible regreso al conjunto catalán no eran pocos y las dudas que ha generado Koeman no hicieron más que reafirmar esa posibilidad. Sin embargo, el que fuera internacional con España ha aclarado de una vez dónde estará el año que viene.

Ha sido en la última rueda de prensa del conjunto catarí. Xavi, entre análisis del rival, ha definido su propio futuro. "Estoy muy cerca de ampliar contrato con Al-Sadd", ha reconocido ante los medios de comunicación. "Mi salida del equipo es solo un rumor y estoy muy contento de trabajar con los jugadores y el club", ha destacado. Se desconoce cuáles serán las condiciones de su ampliación de contrato, aunque todo apunta a una vinculación por una sola temporada más.

Xavi, a falta de confirmación oficial, apunta a renovar hasta 2022 para seguir curtiéndose en los banquillos. Será justo la fecha en la que se celebre el Mundial de Catar, para el que el catalán está colaborando como embajador y defensor del proyecto. Una vez se haya celebrado la cita de selecciones, el técnico tendrá vía libre para regresar a España y sumarse al FC Barcelona.

تشافي : انا قريب جداً من تمديد عقدي مع #السد وخروجي من الفريق مجرد شائعات وانا سعيد جدا بالعمل مع اللاعبين والنادي.#السد #قطر#كأس_الأمير pic.twitter.com/32n1U7Fpef — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 8, 2021

Esa situación, además, podría coincidir con la marcha de Ronald Koeman, cuyo contrato acaba también el año que viene. Sin embargo, el banquillo del Barcelona estará rodeado de incógnitas hasta que finalice la actual temporada, se analicen los resultados cosechados y se confirme si Leo Messi continúa como culé o abandona el único club que le ha visto jugar en la élite deportiva.

Por el momento, el entorno de Joan Laporta ya ha comenzado a sondear a Xavi Hernández para que se convierta en el futuro entrenador del Barcelona. Los tiempos que se sigan es lo que falta por determinar.

El contrato de Koeman

El entrenador holandés firmó su contrato con el FC Barcelona hasta 2022. Una fecha que ya fue muy criticada y más cuando Bartomeu presentó su dimisión como presidente de la entidad catalana. Koeman se convirtió en uno de los temas de conversación de la campaña electoral y su puesto se puso en duda en varias ocasiones.

Pese a todo, el exjugador se ha mantenido al margen y ha defendido en todo momento su vinculación hasta el año que viene. Sin embargo, el nombre de Xavi ha ido cobrando mayor protagonismo y los malos resultados en Champions han dejado al holandés en el punto de mira. Su futuro es todo una incógnita, pero el de Xavi parece estar más aclarado con una conclusión: por el momento no quiere ir al Barça.

