Xavi Hernández: "Que Messi no se haya sentido feliz en el Barça es triste"

Leo Messi sigue sin decidir de futuro. cuando a todos ya nos han vuelto a robar otro mes de abril como diría Joaquín Sabina, el futbolista argentino sigue sin transmitir nada sobre lo que será su nueva aventura en el fútbol y sin tomar una decisión sobre qué hará con el contrato que le vincula al FC Barcelona hasta el 30 de junio de este año.

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barça suponía un soplo de aire fresco también para la complicada situación del astro argentino, ya que la hinchada culé confiaba en la reelección del abogado catalán para convencer a Messi de que se quedara más tiempo en el club que lleva más de dos décadas.

Aunque Leo estaba decidido a salir hace no mucho, parece que las cosas han cambiado ahora y la posibilidad de aceptar una renovación está ahí, aunque tendría que ser considerablemente a la baja, algo que para un jugador que percibe 75 millones de euros netos al año tampoco es fácil.

Leo Messi, durante la toma de posesión de Joan Laporta REUTERS

Messi sabe que la situación económica del Barça es pésima tanto para afrontar su renovación como para ofrecerle garantías de que se pueda armar este verano un equipo potente con la llegada de nuevas estrellas como el argentino desea. Además, la sombra del PSG sigue estando ahí con su oferta mareante.

En los últimos días se ha sabido que el conjunto galo ya ha hecho los deberes para el próximo curso y ya sabe cuánto le puede ofrecer a Messi en términos de salario y años de cara a su futuro más inmediato. Aunque Leo todavía no ha querido escuchar esa propuesta, sabe que la tiene ahí para cuando quiera mirarla y estudiarla con detenimiento y, sobre todo, compararla con la del FC Barcelona, la cual será bastante inferior.

De momento, en Barcelona intentan cerrar filas en torno a la figura de Messi y todos empiezan a poner de su parte para crear un 'micro clima' de amparo y felicidad para que el jugador argentino se sienta más querido y menos empujado a abandonar el Barça, algo que el verano pasado parecía inevitable. La leyenda del famoso burofax sigue estando vigente en la memoria de todos.

Presionan a Messi

Por ello, desde TV3 han decidido crear un reportaje para repasar la figura de Messi y en él participan numerosas figuras que hablan sobre el argentino: excompañeros, rivales, antiguos entrenadores... Todos quieren estar presentes en el momento en el que Messi diga que sigue, como parece que finalmente será. Algunos como Xavi Hernández, presente en el reportaje, señala de forma muy clara al club en un adelanto ofrecido.

Iniesta posa con el Sextete junto a Xavi y Messi.

"Que no se haya sentido feliz en el que considero el club de mi vida me pone triste y muy mal se ha tenido que hacer para que Leo no se haya sentido feliz. Hay que procurar que Leo sea feliz, porque con un Leo feliz y contento tienes más números de ganar títulos y de que la cosa funcione y muchas veces me ha dado la impresión de que Leo no ha sido feliz sobre el campo, que ha estado triste y me da pena como culé que no lo hayamos aprovechado lo suficiente los últimos años. Teníamos al mejor futbolista del mundo y de la historia y no lo hemos aprovechado suficiente".

Por su parte, otras personas que participan son Pep Guardiola y Andrés Iniesta, todos creadores del mejor Barça de la historia. El técnico del Manchester City, que estuvo a punto de llevárselo al Etihad, ahora recula y afirma que su lugar sigue estando en la Ciudad Condal: "Si él busca hábitat, no encontrará un sitio mejor". Iniesta, por su parte, apuesta por su continuidad: "Mi deseo y el de todos los culés es que Leo pueda estar aquí hasta el día que se retire. El Barcelona sin Leo es menos Barça".

[Más información: El contrato que piden los Messi al Barça: 10 años, fichaje por la MLS y puesto en la dirección deportiva]