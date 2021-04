Luis Suárez le pide a Messi que no siga su camino y continúe en el Barça

El futuro de Leo Messi en el Barça sigue en el aire y los actores siguen pronunciándose sobre lo que puede suceder en los próximos meses. Luis Suárez, uno de sus mejores amigos que cogió la puerta el pasado verano del conjunto culé después de que estos se la mostraran, ha explicado en una entrevista de TV3 el consejo que le daría al argentino si este le pregunta por qué decisión tomar cuando reciba la llamada del club azulgrana.

"Si Messi me pregunta, como amigo, le diría que no le veo en otro lugar que no sea el Barça, no sería bueno para él. La decisión la tiene que tomar él. Lo mejor sería tener un final de carrera de tres, cuatro, cinco o seis años en el lugar donde has sido más feliz. El Barça es el equipo que le ha dado todo y él también lo ha dado todo por el Barça", argumenta el delantero del Atlético de Madrid, mostrando su deseo porque el '10' siga vistiendo la camiseta del FC Barcelona.

La cadena catalana ha sacado a la luz las declaraciones que ha hecho Suárez para el documental sobre Leo Messi que sacará al final de la presente temporada de fútbol. Es la primera vez que el uruguayo se moja sobre la decisión que tiene que tomar el argentino. Todavía no ha renovado su contrato que acaba el 30 de junio de 2020 y el tiempo se agota. Laporta no ha querido iniciar las negociaciones hasta que no termine la auditoría interna de las cuentas del club.

MÉS REACCIONS SOBRE EL FUTUR DE MESSI



La misma cadena explica este jueves que los contactos entre las partes han comenzado para buscar lo que ellos llaman "fórmulas imaginativas" para llegar a un acuerdo. TV3 ha ido publicando las opiniones de diferentes actores como Pep Guardiola o Xavi Hernández. Por ejemplo, el actual entrenador en Catar explicó que "muy mal lo ha tenido que hacer el Barça para que Messi no se haya sentido feliz". El técnico del City apunta a que el argentino "no encontrará un mejor hábitat que en Can Barça".

Su futuro

El futbolista ha sido vinculado con el Manchester City y con el PSG. La opción de los ingleses ha ido perdiendo peso con el paso del tiempo, pero desde el medio TNT Sports Brasil se informa que el Paris Saint-Germain va muy en serio a por Messi, revelando el periodista Marcelo Bechler los detalles de la oferta. Según esta información, en el Parque de los Príncipes ofrecen al internacional argentino dos años de contrato más un tercero opcional, además de una propuesta económica inalcanzable para el Barça.

La información de Marcelo Bechler sacude los cimientos de Can Barça porque este periodista fue el que adelantó la salida de Neymar, precisamente, al Paris Saint-Germain y también el que dio la voz de alarma sobre el burofax de Messi solicitando su salida del club blaugrana.

