Agnelli: "Del examen de Luis Suárez me enteré por los periódicos"

Uno de los temas del momento del final del mercado de fichajes del pasado verano fue el posible fichaje de Luis Suárez por la Juventus de Turín. El delantero llegó a viajar a Italia para pasar un examen con el que conseguiría el pasaporte y todo acabó con un culebrón por presunto fraude.

Ahora ha sido Andrea Agnelli el que ha hablado sobre ello en una entrevista para La Repubblica. Preguntado por el contrato enviado al abogado de Luis Suárez por correo electrónico, el presidente de la Juventus ha asegurado que no lo recuerda porque él no se ocupa de ello directamente.

"No recuerdo ese correo electrónico. Sin embargo, no me ocupo de las condiciones contractuales, ya que las negociaciones son seguidas por el área deportiva y dentro de los límites del presupuesto asignado", ha afirmado. "Verifiqué ahora y encontré que el correo electrónico lo habían enviado, pero todavía no recuerdo haberlo recibido", ha agregado.

Andrea Agnelli, durante la III edición del World Football Summit Juan Carlos Hidalgo Agencia EFE

El dirigente ha señalado que no recuerda "exactamente" quien le dijo que era imposible el fichaje de Suárez, pero que lo "lógico" es que hubiese sido Paratici. "Creo que me informaron el 14 de septiembre", ha apuntado. Pero que tras su regreso, conoció que ya se estaban moviendo en la dirección de Dzeko.

Sobre la solicitud a la UEFA para saber si podían inscribir a Luis Suárez pasado el plazo, Andrea Agnelli ha señalado que sí le informaron sobre ello. Maurizio Lombardo fue el que le informó que "había hecho esta solicitud para verificar si un jugador podía ser incluido en la lista de la Champions incluso después de la fecha límite fijada para principios de octubre".

"Esto constituye una prueba, en mi opinión, del hecho de que el 14 de septiembre ya estaba claro que Suárez no podría ser registrado a tiempo", ha puesto de relieve. A continuación, ha confirmado que se enteró de todo lo del examen por los medios de comunicación: "No recuerdo haber sido informado. Sé del interrogatorio de Suárez por los periódicos y recuerdo haber llamado al jugador en una ocasión para agradecerle que se propusiera".

Contratos destapados

Desde el miedo italiano han querido saber si Agnelli conoció la noticia sobre los contratos entre el personal y la empresa y si pidieron a tenor de esto explicaciones al Ministro de Infraestructuras y al Ministro del Interior: "Sí, pero esto no me sorprendió, porque tengo conocimiento de amistades personales entre Paratici y Paolo De Micheli, y siendo una mera solicitud de información sobre la oficina a contactar, no me pareció que hubiera nada extraño".

