El discurso de Danilo en defensa de la Superliga y contra la UEFA: "No fue agradable ser amenazado"

Las críticas a la Superliga se han multiplicado en los últimos días tras el nacimiento de la nueva competición. Especialmente entre jugadores y equipos que no tenían opciones de llegar a ese torneo que buscaba sustituir a la Champions League. Por ello, los discursos a favor de esta revolución han sido más bien escasos. Danilo, jugador de la Juventus y con pasado en el Real Madrid, se ha atrevido a defender la Superliga e incluso a señalar el maltrato recibido por la UEFA en los últimos meses.

El jugador de la Juventus, en una entrevista para Sky Sports, ha defendido la nueva competición ante la evidente crisis que existe en el fútbol europeo. "Creo que si 12 clubes han aceptado este nuevo proyecto es porque han visto que hay una necesidad de algunos cambios en el fútbol", ha subrayado el brasileño. "No sé si el proyecto Superliga lo haría", ha reconocido, "pero ahora tendremos que hablar todos juntos por algunos cambios, también para salvar el fútbol porque la Covid ha afectado a todos los aspectos de la vida y el fútbol no se ha salvado".

Por si fuera poco, Danilo también ha señalado a la UEFA tanto por sus actitudes estos días como en tiempos de pandemia, donde el zaguero critica la falta de tacto con todos los jugadores. "Si la UEFA estaba realmente tan preocupada por los jugadores, no nos hubiera hecho viajar tanto en medio de una pandemia y no nos hubiera hecho jugar tanto en este año difícil. Para mí, como futbolista, no fue nada agradable ser amenazado por la UEFA y la FIFA", ha desvelado en el medio.

Aleksander Ceferin EFE

Y es que, en días repletos de tensión con la Superliga como principal foco de ataques, entidades como la UEFA y la FIFA han sembrado las dudas entre los futbolistas. Asociaciones continentales como FIFPro, de hecho, alertaron de las incógnitas que había entre los jugadores al escuchar amenazas de las organizaciones de no poder jugar en competiciones como la Eurocopa si se participaba en la Superliga.

"Los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales", llegaron a advertir. Un miedo que formó parte de esa campaña de presiones y críticas para generar mayor oposición a la Superliga Europea.

La Juventus se reafirma

La entidad italiana, con Agnelli a la cabeza, fue una de las grandes defensoras de la Superliga. De hecho, el presidente ejercía también como líder de la ECA y se había encargado de pedir más cambios en el fútbol continental a la UEFA. Por ello, tras el goteo de bajas entre los 12 clubes fundadores, la Juventus -como el Milan- emitió un comunicado donde explicaba que no se daban las condiciones para la Superliga, pero en el que dejaba claro que apoyaba la competición.

"En este contexto, la Juventus, si bien sigue convencida de la vigencia de los supuestos deportivos, comerciales y legales del proyecto, cree que actualmente tiene limitadas posibilidades de completarse en la forma en que fue concebida inicialmente", reconocieron en una nota oficial.

Florentino Pérez, presidente de la Superliga, aclaró lo sucedido: "El proyecto ahora está en stand by. La sociedad existe, pero se te van la mitad cansados de lo que han escuchado en las últimas 24 horas. La Juve no se ha ido, ni el Milan".

[Más información - La Superliga Europea, en números: el gran acuerdo con JP Morgan y 6.100 millones a devolver]